“Ma cos’è?!” Impressionante scoperta a Napoli È stata “pescata” dalle acque

(Di martedì 24 aprile 2018) Le scoperte sensazioni avvengono quasi sempre così, per caso. Soprattutto in un territorio come quello italiano in cui millenni di storia di sono susseguiti l’uno sull’altro lasciando testimonianze uniche. Stavolta, ad esempio, larisale addirittura al I secolo dopo Cristo, ossia con circa duemila anni di vita. È quanto hanno ripescato nelledel Golfo dii carabinieri del nucleo subi e della Tutela del patrimonio culturale: un’anfora romana. Una “pesca” dall’elevato valore storico e culturale, arrivata dopo che, nel corso di servizi di immersione, i subi dell’Arma avevano individuato l’anfora sul fondale del Golfo. Il manufatto si trovava a una profondità di circa 50 metri, nelleantistanti la riviera di Chiaia. La Soprintendenza archeologia delle belle arti e del paesaggio per l’area metropolitana diha autorizzato il recupero del ...