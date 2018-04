M5s | il crollo verticale in Molise | perde il 14 per cento in poco più di un mese Il

Sondaggi Politici/ Nuove Elezioni oggi : M5s +2% - Salvini cresce - crollo FdI e LeU : Sondaggi Elettorali Politici: nuovo governo o Elezioni? I partiti si preparano: M5s al 35%, Salvini al 20%, crollo Pd e Berlusconi. Provvedimenti da adottare? Vitalizi, Flat tax e..(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 18:35:00 GMT)

Friuli - Fedriga è già presidente Cdx al 50% - Lega prima partito Il M5s si difende - nuovo crollo del Pd : L'appuntamento è fissato per domenica 29 aprile quando i cittadini del Friuli Venezia Giulia sono chiamati alle urne per le Regionali del dopo Serracchiani. Si tratta del primo test elettorole dopo le Politiche del 4 marzo. E nei... Segui su affaritaliani.it

Risultati elezioni politiche 2018 : vincono M5s e Lega - crollo Renzi e Berlusconi Video : Le elezioni politiche 2018 hanno due vincitori: il Movimento 5 Stelle, che si afferma come il primo partito andando ampiamente oltre la soglia del 30%; e la Lega di Matteo Salvini, che conquista la leadership del centrodestra. Tanti gli sconfitti. Primo tra tutti il Partito Democratico di Matteo Renzi, sceso al di sotto del 20% e, di fatto, fuori dai giochi di governo. Maurizio Martina ha parlato di sconfitta evidente, chiara e netta, e ha ...

Salvini : "La Lega governerà con il centrodestra" M5s primo partito - Di Maio : "E' indescrivibile" Crollo Pd - Renzi parla nel pomeriggio : I pentastellati conquistano il Sud, con uno storico cappotto 28-0 all'uninominale in Sicilia. Calenda: "Non è l'ora della resa dei conti". Affluenza: è il Veneto la regione al top per affluenza: ha votato il 78% degli aventi diritto. SEGUI IL TEMPO REALE

M5s primo partito - è "cappotto" in Sicilia : 28-0Centrodestra prima coalizione : Lega davanti a FICrollo Pd - attesa per l'annuncio di Renzi : I pentastellati conquistano il Sud. Il centrodestra si afferma al Centro-Nord. Il ministro Calenda: "Non è l'ora della resa dei conti". Nei collegi uninominali sconfitti, tra gli altri, D'Alema e Pinotti. Boschi vince a Bolzano. SEGUI IL TEMPO REALE