Lvmh inaugura manifattura Thélios - stabilimento italiano occhiali : Roma, 24 apr. , askanews, - Quasi un anno dopo la creazione di Thélios , joint venture tra Lvmh e Marcolin, la manifattura Thélios è stata inaugura ta il 24 aprile a Longarone, rinomata per il savoir-...

Lvmh : inaugura a Longarone Manifattura Thelios - sito dedicato all'eyewear (2) : (AdnKronos) - Attraverso il connubio tra tecnologie avanzate e un know-how unico, la Manifattura Thélios costituisce un'organizzazione produttiva completa e dinamica che assicura un controllo capillare dei prodotti: dal brief creativo iniziale al design 3D e alla realizzazione finale, passando per l

Lvmh : inaugura a Longarone Manifattura Thelios - sito dedicato all’eyewear : Milano, 24 apr. (AdnKronos) – A circa un anno dalla creazione di Thélios, joint venture tra Lvmh e Marcolin, inaugura a Longarone Manifattura Thélios, una nuova struttura dedicata alla produzione di occhiali per le maison del gruppo Lvmh . A tagliare il nastro il direttore generale delegato del gruppo Lvmh Toni Belloni, il direttore della strategia del gruppo Lvmh Jean Baptiste Voisin e Giovanni Zoppas, presidente e ceo di ...

Lvmh : inaugura a Longarone Manifattura Thelios - sito dedicato all’eyewear (2) : (AdnKronos) – Attraverso il connubio tra tecnologie avanzate e un know-how unico, la Manifattura Thélios costituisce un’organizzazione produttiva completa e dinamica che assicura un controllo capillare dei prodotti: dal brief creativo iniziale al design 3D e alla realizzazione finale, passando per l’elaborazione del prototipo. Per questo nuovo edificio Thélios ha scelto lo studio Designgroup Architetti Associati, che ha ...