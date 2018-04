L' Udinese ha deciso | Oddo esonerato Al suo posto a sorpresa c' è Tudor

Udinese -Lazio - Inzaghi : "Vittoria chiave". Oddo : "Ha deciso l'arbitro..." : qui udinese - "Non credo che la Lazio abbia vinto con semplicità: ha fatto fatica e anche tanto - è il commento nel dopopartita di Oddo a Premium Sport -. I miei ragazzi hanno fatto bene, e se non ...

Serie A Domzale- Udinese - test deciso da Cerin : termina 1-0 : DOMZALE , SLO, - test amichevole per l' Udinese , contro gli sloveni del Domzale , che milita nella Prva Liga, . Bianconeri ampiamente rimaneggiati a motivo delle numerose assenza per le convocazioni ...

Panchina Udinese - deciso l’allenatore per la prossima stagione : Panchina Udinese – Il cambio in Panchina in casa Udinese con l’esonero di Delneri e l’arrivo di Oddo ha portato gli effetti sperati, la situazione di classifica era difficilissima mentre adesso l’obiettivo è alla portata. Le ultime prestazioni non sono state positive, in particolar modo ben tre sconfitte consecutive ed un pareggio nelle ultime quattro giornate, adesso partita da non fallire davanti al pubblico amico ...