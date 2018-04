Luca Lotti ai dem | ' Cambiare linea? Per il momento avanti così'

Luigi Di Maio - i grillini disperati sono pronti a trattare anche con Luca Lotti per un governo col Pd : Non basterà neanche l'incarico esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico per impedire a Luigi Di Maio di tenere aperta la doppia trattativa sul governo, sia con il centrodestra che con il ...

Luigi Di Maio - i grillini disperati sono pronti a trattare anche con Luca Lotti per un governo col Pd : Non basterà neanche l'incarico esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico per impedire a Luigi Di Maio di tenere aperta la doppia trattativa sul governo, sia con il centrodestra che con il ...

Caso Consip - Matteo Renzi ascoltato come testimone/ Il ruolo di Luca Lotti e quelle mail con l'ex ad Marrone : Caso Consip, Matteo Renzi ascoltato dai pm come testimone: si indaga sul ruolo del Ministro Luca Lotti. L’ex Premier è stato sentito dai pubblici ministeri la scorsa settimana(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 15:38:00 GMT)

Matteo Renzi sentito dai pm sul caso Consip sul ruolo di Luca Lotti : Matteo Renzi è stato ascoltato dai pubblici ministeri di Roma come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta Consip. La notizia rimbalza su alcuni quotidiani nazionali, che sottolineano che la convocazione di Renzi è avvenuta la scorsa settimana e l'ex premier era in passato già stato sentito dai legali difensori di Lotti.Dopo l'interrogatorio e il confronto tra il ministro Lotti e il testimone Luigi Marroni, ex ...

Consip - al via confronto all’americana tra ministro Luca Lotti ed l’ex ad Luigi Marroni : È arrivato il giorno del confronto tra il ministro dello Sport Luca Lotti e l’ex ad di Consip Luigi Marroni. Come anticipato dal Fatto Quotidiano la procura aveva intenzione di sentire il fedelissimo di Matteo Renzi e anche il padre. Un confronto tra Lotti, indagato per rivelazione del segreto d’ufficio e favoreggiamento, era stato già sentito a luglio e aveva negato ogni addebito. Marroni ha continuato a confermare la sua versione dei ...

Silvio Berlusconi manda avanti Gianni Letta : incontra Luca Lotti prima del disastro Bernini : Più che un retroscena, è un indizio. Giovedì, più o meno 24 ore prima della spaccatura del centrodestra sul nome di Anna Maria Bernini per la presidenza del Senato, Gianni Letta plenipotenziario di ...

Matteo Renzi - il retroscena : i falchi chiedono a Luca Lotti di formare un movimento : Una volta rassegnate le dimissioni, Matteo Renzi si è del tutto tirato fuori dai giochi, affidando le chiavi della sua corrente all'interno del Partito democratico al ministro dello Sport Luca Lotti. ...

Sci alpino - il ministro Luca Lotti : “Sofia Goggia è l’emblema dello sport e del sacrificio” : Luca Lotti, ministro dello sport, ha elogiato Sofia Goggia a margine della presentazione del primo report della Regione Toscana sullo sport: “Non l’ho ancora chiamata, ma lo farò tra oggi e domani: Sofia è l’emblema dello sport, del sacrificio, del risultato voluto, cercato e ottenuto a tutti i costi con un impegno continuo. Ogni tanto le scrivo per chiederle come va. So che si allena di continuo e i suoi risultati sono il ...

Tommasa Giovannoni - moglie di Renato Brunetta - è stata condannata per un tweet diffamatorio nei confronti di Luca Lotti - dice il Messaggero : Tommasa Giovannoni, moglie di Renato Brunetta, è stata condannata a 1.500 euro di multa con pena sospesa per un tweet diffamatorio nei confronti del ministro dello Sport Luca Lotti. La sentenza – di cui ha scritto il Messaggero nella sua edizione The post Tommasa Giovannoni, moglie di Renato Brunetta, è stata condannata per un tweet diffamatorio nei confronti di Luca Lotti, dice il Messaggero appeared first on Il Post.

Tommasa Giovannoni - moglie di Renato Brunetta - è stata condannata per un tweet diffamatorio nei confronti di Luca Lotti : Tommasa Giovannoni, moglie di Renato Brunetta, è stata condannata a 1.500 euro di multa con pena sospesa per un tweet diffamatorio nei confronti del ministro dello Sport Luca Lotti. La sentenza – di cui ha scritto il Messaggero nella sua edizione The post Tommasa Giovannoni, moglie di Renato Brunetta, è stata condannata per un tweet diffamatorio nei confronti di Luca Lotti appeared first on Il Post.