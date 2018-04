Lotta | Frank Chamizo sfiderà Jordan Burroughs in un match stellare! L’incontro del secolo

oasport

(Di martedì 24 aprile 2018)si sfideranno il prossimo 17 maggio in quello che è già stato definito come ildelper quanto riguarda la. A New York, nell’ambito dell’evento Beat The Streets, lo statunitense e l’italo-cubano si affronteranno in un incontro che si preannuncia spettacolare e che interesserà anche i non appassionati. I due contendenti non si sono mai incrociati in precedenza sulla materassina. Da una parte il Campione Olimpico di Londra 2012 e cinque volte Campione del Mondo, dall’altra il due volte Campione del Mondo in carica e bronzo ai Giochi di Rio 2016. Al Seaport District si troveranno così di fronte due autentici colossi in un evento benefico per raccogliere fondi e sostenere programmi diper i giovani. Ricordiamo chevinse l’oro a cinque cerchi tra i 74kg mentresalì sul podio di Rio tra i ...