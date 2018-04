' Loro' | il film di Sorrentino su Berlusconi al cinema

Blastingnews

(Di martedì 24 aprile 2018) Ildidipinge nuovamente il mondo della politica con la pellicola dal titolo '', primo capitolo del, la cui seconda parte è attesa per il prossimo 10 maggio, durante il Festival di Cannes e, a proposito del quale, ancora non si hanno delle certezze riguardo a una sua eventuale partecipazione. La pellicola si incentra su sesso, droga, corruzione, concorsi di bellezza con ex ministri 'poco puliti' e tutti animati da un unico ardente desidero: arrivare a Silvio(interpretato da Tony Servillo), che tutti chiamano 'Lui'. Da qui, il titolo '' e la deduzione che il suo punto focale non è la politica propriamente detta, ma tutto ciò che si aggira intorno, il suo background. La storia La prima immagine ci trasporta in un lussuoso appartamento sito in Sardegna, una pecora entra in un salotto, i sensori del condizionatori diminuiscono la temperatura a zero ...