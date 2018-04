Loro e noi

«Noi e Loro... inesperti ed entusiasti» : Lorenzo Amuso Liverpool Sorridente, esuberante, spiritoso. Se teso, Jurgen Klopp è stato abile a nasconderlo davanti ai taccuini. Una conferenza stampa trasformata in show. Alla vigilia della sfida di ...

Barcellona-Roma - Fazio e Perotti : 'Noi avremo l'illusione - ma Loro avranno pressione' : ROMA - 'Anche noi siamo una grande squadra e vogliamo fare una buona partita' : gli argentini della Roma , Federico Fazio e Diego Perotti , nell'antivigilia del quarto di finale di Champions contro la ...

Pd - Martina sull’alleanza col M5s : “Noi il Loro piano B? Ma per l’amor di Dio. Siamo concentrati sul nostro rilancio” : “Noi piano B dei 5 Stelle? Ma quando mai. Basta con questi piano B, C, D: come Pd Siamo concentrati sul rilancio del partito e della nostra proposta politica. Per il resto, è confermato ciò che abbiamo stabilito ogni volta che abbiamo riunito i nostri organi dirigenti: Siamo all’opposizione”. Così Maurizio Martina, segretario reggente del Pd L'articolo Pd, Martina sull’alleanza col M5s: “Noi il loro piano B? Ma ...

Governo : Toti - se intesa con M5S premier Salvini - noi 37% - Loro 33 : Roma, 27 mar. (AdnKronos) – “Il leader del centrodestra? Esiste il leader di Fi, della Lega e di FdI e poi esiste un candidato premier della coalizione, che è Salvini”. Lo ha detto Giovanni Toti a Un Giorno da Pecora. Se ci fosse un Governo M5S e centrodestra unito, che farebbe il premier? ‘Per il centrodestra indubitabilmente Salvini. La matematica non è un’opinione la coalizione di c.destra vale il 37%, 33% vale ...

Partiti mutanti/ Addio al noi-Loro - il vecchio refrain degli esclusi messo alla prova : Tommaso Aniello di Amalfi , 1620-1647, più noto come Masaniello è stato il più popolare leader della protesta popolare della provincia di Napoli. A quasi quattro secoli di distanza abbiamo un altro ...

Fedez e Chiara Ferragni - Fiorello sul Loro bimbo Leone : “Dopo 24 ore di vita ha fatto già il primo rap - e ce l’abbiamo noi” (AUDIO) : Fiorello non sbaglia un colpo. Ed è cosa risaputa. Così è stato anche ieri sera, quando ha dedicato qualche minuto e addirittura un pezzo rap al “caso rosa” delle ultime ore: la nascita del piccolo Leone, figlio di Fedez e Chiara Ferragni. “Ho visto la foto di questo bimbo bellissimo avvolto dai tatuaggi… Si perché c’è questa foto bellissima dove c’è Fedez che lo tiene in braccio, una magia, devo dire ...

Sampdoria-Inter - Spalletti : “Loro hanno forza e qualità. Noi abbiamo bisogno di…” : Sampdoria-Inter, Spalletti- Alla vigilia del match tra Sampdoria e Inter, Luciano Spalletti ha presentato la sfida con particolare attenzione agli avversari e con occhi puntati alla rincorsa al quarto posto. “hanno forza E QUALITA’…” Spalletti ha dichiarato: “La zona Champions passa da Marassi? Si, Anche. Passa anche da altre partite, ma anche da questa perché […] L'articolo Sampdoria-Inter, Spalletti: ...

Matteo Salvini - la rivolta della Lega a Bergamo : 'Mai col M5s. Noi lavoriamo - Loro invece...' : Solo assistenzialismo. Solo Sud. Per questo nella Bergamasca mai e poi mai vorrebbero il Movimento 5 stelle al governo. Tantomeno con la Lega . A Verdello , non si scherza: 'Non hanno un'idea di ...

Vertonghen a Chiellini : 'Noi ingenui? Loro non vincono la Champions da tanto' : TORINO - Le polemiche dopo Tottenham-Juventus non sembrano finire davvero mai. Dopo le parole infuocate di Pochettino , ecco quelle di Jan Vertonghen che non ha digerito le dichiarazioni di Giorgio ...

Elezioni - Romano (Pd) : “Referendum tra iscritti per discutere di un’alleanza con M5s? Inutile - noi siamo alternativi a Loro” : “Un referendum tra iscritti per discutere di un’alleanza con il M5s? Sarebbe Inutile, noi siamo alternativi a loro”. Così Andrea Romano, deputato renziano, in merito all’ipotesi di una consultazione interna al partito, come quella avvenuta in Germania in casa Spd, per ratificare la grande coalizione. “Di Maio e Salvini non sono Merkel. E noi, purtroppo, Merkel non ce l’abbiamo, anche se fa parte di un campo ...

Di Maio : Loro si spartiscono poltrone - noi abbiamo squadra pronta : Roma, , askanews, - "Siamo l'unica forza politica del paese ad avere presentato una squadra di governo prima delle elezioni, per una semplice ragione, perché noi non abbiamo poltrone da spartire il giorno dopo le elezioni. Noi ci possiamo ...

Benji e Fede da Cattelan/ Siamo solo Noise : i due difendono le Loro fan : Benji e Fede ospiti a EPCC di Alessandro Cattelan presentano il loro nuovo album Siamo solo Noise, nel quale evidenziano la propria crescita personale e musicale.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 13:05:00 GMT)

“Eccoci qua. Che ne dite?”. Fiorella Mannoia esce allo scoperto con lui. 26 anni più giovane - una carriera nel mondo musicale - il Loro selfie fa il boom di like. Ecco chi è il misterioso moretto al suo fianco : Dopo mesi di chiacchiere Ecco che finalmente Fiorella Mannoia ha deciso di uscire allo scoperto. La rossa cantante che, a dispetto degli anni che passano continua a scaricare quintali di adrenalina nei sui fan, ha presentato ufficialmente il suo fidanzato con un post su Instagram scattato da New York. Una didascalia semplice: “Saluti da NY” e una valanga di like, più di 50mila a sottolineare il grande affetto del pubblico verso la ...