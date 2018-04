'LORO' : il film di Sorrentino su Berlusconi al cinema : Il cinema di Sorrentino dipinge nuovamente il mondo della politica con la pellicola dal titolo 'Loro', primo capitolo del film, la cui seconda parte è attesa per il prossimo 10 maggio, durante il Festival di Cannes e, a proposito del quale, ancora non si hanno delle certezze riguardo a una sua eventuale partecipazione. La pellicola si incentra su sesso, droga, corruzione, concorsi di bellezza con ex ministri 'poco puliti' e tutti animati da un ...

Da oggi al cinema il Berlusconi di Sorrentino : arriva 'LORO 1' - trailer - : La prima parte di 'Loro', il film di Paolo Sorrentino suddiviso in 2 capitoli, esce oggi, martedì 24 aprile, nelle sale italiane. Distribuito da Universal Pictures, anticipa 'Loro 2', nei cinema dal ...

Festa - passione e rivalità : il tempio di Anfield pronto ad accogliere 4000 tifosi gialLOROssi : dal nostro inviato LIVERPOOL La Roma arriva poco dopo le 18,30 ad Anfield , il campo è perfetto, accogliente, c'è vento ma domani sera, assicurano i malati del meteo, si calmerà. Lo stadio è un ...

"LORO 1" DI PAOLO SORRENTINO AL CINEMA DA DOMANI/ “Silvio Berlusconi è complesso” - ma il Cav snobba il regista : "Loro 1" di PAOLO SORRENTINO arriva DOMANI al CINEMA: la prima parte del biopic su Silvio Berlusconi divide la critica tra melodramma ed eccessi di una stagione politica "decadente"(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 22:29:00 GMT)

A LORO1 di Sorrentino "manca il quid" e anche Berlusconi : ... fino al processo di Palermo " qui Sorrentino ha preferito un'altra strada: «In questa storia la scelta dei fatti da raccontare non segue un principio di rilevanza dettata dalla cronaca di quei ...

Liverpool-Roma - i gialLOROssi rendono omaggio alle vittime di Hillsborough : Una delegazione della Roma, guidata dal capitano Daniele De Rossi e da Francesco Totti, ha reso oggi pomeriggio omaggio alle vittime di Hillsborough, la tragedia del 15 aprile 1989 che provocò la ...

Liverpool-Roma - Di Francesco : “Fondamentale giocare da squadra. I LORO tifosi…” : Liverpool-Roma, DI Francesco- Eusebio Di Francesco in conferenza stampa ha presentato il match di domani sera. Anfield infuocato, ma giallorossi a caccia del sogno finale. “VOGLIAMO IMPORRE IL NOSTRO CALCIO” “Affrontiamo un avversario diverso dalla Spal. I Reds saranno molto più aggressivi. Sono i più bravi a verticalizzare subito. Un palleggio esasperato potrebbe dunque facilitarli. […] L'articolo Liverpool-Roma, Di ...

Genoa - Perinetti : 'Perin-Napoli? Decidono LORO. Su Medeiros...' : Giorgio Perinetti , direttore generale del Genoa , parla a Premium Sport : ' Ballardini? La società ha sempre detto che dopo la salvezza si affronterà il problema. La lotta è ancora più incandescente. Si guarda al presente, chi ha un buon presente può avere un buon ...

Tutti pazzi per Berlusconi…LORO. Dal 24 aprile al cinema : “Non c’è nessuno che vive la propria vita sino in fondo, eccetto i toreri. Ecco, parafrasando, forse l’immagine più compendiaria che si può avere di Silvio Berlusconi è questa: un torero“, Paolo Sorrentino. ROMA – Vizi, arrampicatori sociali, vulnerabilità dell’uomo, favori in cambio di qualcosa, lusso e Berlusconi. Questo è LORO 1, il nuovo film […]

Abbiamo visto 'LORO 1' - la carezza di Sorrentino a Berlusconi : Quindi, all'interno di questa storia, la scelta dei fatti da raccontare non segue un principio di rilevanza dettata dalla cronaca di quei giorni, ma insegue unicamente il fine di provare a scavare, a ...

LORO - le nuove immagini del Berlusconi di Sorrentino : Diffuse le nuove immagini di Loro, il film di Paolo Sorrentino dedicato a Silvio Berlusconi. Oltre a Toni Servillo nei panni dell'ex premier e a Elena Sofia Ricci nei panni di Veronica Lario, si vede ...

LORO e il potere - Lui il Cav romantico : ROMA, 23 APR - Coca, concorsi di bellezza, pre-olgettine pronte a tutto pur di farsi strada, sederi e tette al vento, qualche amplesso consumato alla buona, ex ministri pieni di intrallazzi, il tutto ...

"LORO 1" di Paolo Sorrentino da domani al cinema/ Il regista su Silvio Berlusconi : "È la storia di un torero" : "Loro 1" di Paolo Sorrentino arriva domani al cinema: la prima parte del biopic su Silvio Berlusconi divide la critica tra melodramma ed eccessi di una stagione politica "decadente"(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 20:01:00 GMT)

Kasia Smutniak/ “Per fare l'attrice ho ingannato i miei genitori. LORO? Mi sono messa in gioco per Sorrentino” : Il passato da modella, la vita sul set e la voglia di voler lasciare il suo mondo per conoscere tutto ciò che la sua realtà non poteva darle: Kasia Smutniak si è messa a nudo e, raccontando la sua nuova esperienza cinematografica sul set di Loro, ha ripercorso alcuni aneddoti interessanti del suo passato. "Per la mia famiglia, mettersi in testa di recitare o di avere a che fare con l’arte era un’inversione rispetto ai canoni tradizionali", ha ...