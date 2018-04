Loro 1 regala sorprese che proprio non ti aspetti

gqitalia

: Li ha un mio amico ricco sulla sua mega gigantesca Villa vista mare...li chiama cazzoni per la loro forma e li rega… - annaconte81 : Li ha un mio amico ricco sulla sua mega gigantesca Villa vista mare...li chiama cazzoni per la loro forma e li rega… - gptrella : Premia i dipendenti con due stipendi in più. E spiega: “E’ normale, sono loro la nostra ricchezza” - SirvanoIlVaia : RT @CorsivoCorrosiv: Papa Francesco regala trentamila gelati ai senzatetto. Ma loro avrebbero preferito il tetto. (Cafiero) @corsivocorros… -

(Di martedì 24 aprile 2018) Sarà nelle sale da stasera l’attesissimo film diretto dal premio Oscar Paolo Sorrentino e scritto insieme a Umberto Contarello sulla vita, privata e politica, dell’ex Cavaliere Silvio Berlusconi, fra il 2006 e il 2010 (dalla caduta del terzo governo alla crisi del quarto). Come annunciato, l’opera è divisa in due parti, e dopo quella che si vedrà stasera, intitolata1, il 10 maggio sarà la volta di2. Per valutare l’intero lavoro occorrerà averlo visto per intero ma già la prima tranche riserva diverse: Un incipit (come sempre) curioso Una bellissima pecora dal giardino di Villa Certosa, in Sardegna, entra in un immenso soggiorno deserto. Si ferma sulla soglia, restando ipnotizzata da tre schermi che rimandano immagini di Mike Bongiorno (Ugo Pagliai) che conduce Quiz nel silenzio. Mentre se ne sta lì, un po’ intontita, la temperatura del condizionatore scende a zero ...