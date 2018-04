LORO 1 di Paolo Sorrentino 2018

i-filmsonline

(Di martedì 24 aprile 2018) Italia, 2006: Sergio Morra (Riccardo Scamarcio) è un arrivista e losco imprenditore di Taranto che ha come sogno lasciare la propria città d'origine ed entrare nei giri giusti a Roma, venendo a contatto con la gente che conta. Facendo soldi tramite lo spaccio di droga e un giro altolocato di prostituzione, e aiutato dalla moglie Tamara (Euridice Axen) amante di un ex ministro del Centrodestra (Fabrizio Bentivoglio), Sergio lavora per l'organizzazione di una festa estiva in una villa in Sardegna, con il vero obiettivo di attirare le attenzioni e avvicinarsi all'uomo più potente d'Italia: l'imprenditore e leader politico Silvio Berlusconi (Toni Servillo). A tre anni di distanza da Youth – La giovinezza il Premio Oscartorna dietro la macchina da presa con il suo ottavo film da regista e sceneggiato assieme ad Umberto Contarello su un soggetto dello stesso ...