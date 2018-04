Londra | per la prima volta la statua di una donna a Parliament Square

Altro che Brexit! Mega istituzione americana sceglie Londra per il suo museo : Washington, Smithsonian Institution - National Museum of African American History and Culture , NMAAHC, © Alan Karchmer La notizia era nell'aria da tempo ma ora è arrivata la conferma. La Smithsonian ...

Londra - capo videoanimazione : “In Italia lavoravo in uno scantinato. Qui ho fatto film per Hollywood” : Quando era ancora ragazzino Marco ha cominciato a programmare il Commodore 64 che suo padre comprò come strumento di lavoro. All’esame di terza media prese la licenza col massimo dei voti utilizzando una presentazione multimediale che aveva creato da zero, “senza l’aiuto di Power Point o di qualsiasi tipo di applicazione”. Da allora ha cominciato a lavorare con i computer, concentrandosi su musica, grafica e videoanimazione. Dopo l’apertura di ...

Londra - campagna per un referendum contro la Brexit : I cittadini del Regno Unito contrari alla Brexit stanno iniziando a organizzarsi per tentare di chiedere un nuovo referendum popolare in una disperata ultima spiaggia per mettere fine all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea.Oggi a Londra un gruppo di circa 1200 persone si è radunato nel quartiere di Camden, nella zona nord di Londra, per far sentire la propria voce e provare a organizzare qualcosa di concreto, a partire dal ...

Londra e Parigi - pressing per bombardare E distrarre dai problemi di politica interna : È un gioco vecchio come il mondo mai passato di moda, come ora stanno riscoprendo anche Emmanuel Macron e Theresa May, oltre naturalmente al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E la Russia del ...

Londra : violenta contrazione per Micro Focus International : Aggressivo avvitamento per Micro Focus International , che tratta in perdita del 2,19% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Micro ...

Londra : la 'guerra dei fiori' per il ladro ucciso Video : #Londra, più precisamente Hither Green, piccola cittadina della periferia londinese, è diventata il luogo simbolo dove si combatte la cosiddetta 'guerra delle rose'. Una vera e propria battaglia che va avanti da ormai tre giorni. Il motivo della contesa Tutta la questione nasce dalla volonta' di rendere omaggio alla memoria del rapinatore ucciso da un pensionato [Video] che lo aveva sorpreso nella sua abitazione. Da lunedì scorso, i familiari ...

Londra è diventata pericosa? : Lo scorso febbraio Londra ha superato New York nel numero di omicidi in un mese per la prima volta nella storia moderna. In questo primo scorcio di aprile sono stati già 7 gli omicidi perpetrati a Londra, con vittime perlopiù giovanissime; 51 dall’inizio dell’anno, il doppio dell’anno scorso. Londra è diventata una città pericolosa? Se lo sono chiesto i giornali inglesi facendo titoli sull’ondata di violenza che ha fatto ...

Siria - allerta Ue di 72 ore su voli di linea. Trump spinge per raid con Londra - Parigi e Riad : Eurocontrol ed Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) hanno diramato un'allerta sulle rotte aeree del Mediterraneo orientale. L’ambasciatore russo in Libano ha detto che qualsiasi missile americano lanciato in Siria sarà abbattuto...

Londra è davvero una città pericolosa? : Le discussioni sono arrivate anche sui giornali italiani per via dell'affastellamento di alcuni casi di cronaca nera che ben si prestavano ad illustrare il complicato momento di Londra, dove da ...

Londra - Harry e Meghan : «Per le nozze non vogliamo regali» : Non regali, ma opere di bene. Il principe Harry e la sua futura sposa Meghan Markle, colpiti dall'affetto ricevuto dall'annuncio del loro fidanzamento e «desiderosi che più...

Londra - Harry e Meghan : 'Per le nozze non vogliamo regali' : Si tratta di organizzazioni che si occupano di sport come cambiamento sociale, di sostegno alle donne, ambiente, senzatetto, Hiv e orfani delle forze armate. La lista delle associazioni coinvolte è ...

