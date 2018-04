Lo stallo non fa paura | anzi Piazza Affari ai massimi da 3 anni | spread ai minimi da 2

Istat : Confesercenti - stallo politico non risolve incertezze : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – “Il clima di fiducia peggiora sensibilmente, e lo stallo politico sulla formazione del nuovo governo non aiuta a risolvere l’incertezza di fondo di imprese e famiglie”. Così l’Ufficio economico di Confesercenti commenta, in una nota, i della fiducia diffusi oggi da Istat. “Il peggioramento del clima – sottolinea – è dovuto, in primo luogo, ad una ripresa ancora troppo ...

Sondaggi - stallo come nelle consultazioni : Di Maio frena - fa meglio Salvini. Metà degli elettori Pd non vuole l’Aventino : Le trattative per la formazione di un governo si sono arenate ancora una volta. E il quadro confuso, con il Colle che si è preso due giorni di tempo per decidere la prossima mossa, si riflette anche nei Sondaggi. Una situazione di stallo che da dopo le elezioni continua a registrare un “ballottaggio di fatto” tra i due schieramenti principali, il M5s e il centrodestra, se si tornasse alle urne. Le consultazioni però logorano, e man mano che ci ...

L’ipotesi del ritorno alle urne per sbloccare lo stallo : secondo i sondaggi non servirebbe a nulla : Molti leader politici in queste ore auspicano un ritorno alle urne per sbloccare lo stallo istituzionale, ma stando alla Supermedia elaborata da Youtrend eventuali nuove elezioni non produrrebbero risultati significativamente diversi rispetto a quelli del 4 marzo.Continua a leggere

Lo stallo politico non preoccupa i mercati : rendimento BTP ai minimi da dicembre : Teleborsa, - Lo stallo per la formazione del nuovo Governo in Italia dopo le elezioni del 4 marzo non sembra al momento impensierire gli investitori. Il rendimento del BTP decennale è infatti in ...

Salvini : Di Maio scenda da piedistallo - non può dire io - io - io : Roma , askanews, - "Di Maio deve scendere dal piedistallo, non può continuare a dire io io io. Noi diciamo noi, e voi, con umiltà, buonsenso e la voglia di cominciare a lavorare prima possibile. Se mi ...

Financial Times : "L'Italia non può permettersi un lungo stallo ma i mercati si fidano di Mattarella" : Sergio Mattarella rassicura le cancellerie e i mercati internazionali e c'è fiducia nel fatto che sappia spingere i partiti a trovare una soluzione compatibile con i vincoli europei e transatlantici italiani. Un editoriale del Financial Times getta uno sguardo sull'Italia uscita dalle elezioni del 4 marzo che, si legge, "sono state il più grosso terremoto politico in Europa" dopo la Brexit. Si è trattato di "un grido di ...

Nuovo governo - è stallo. Mattarella : 'Non c'è una maggioranza - serve altro tempo'. Di Maio chiude a FI : Dal primo giro di consultazioni non sono emerse intese. Il leader dei 5 Stelle ha ha riproposto il 'contratto di governo' a Lega e Pd. I dem hanno confermato la linea dell'opposizione -

Napolitano : “Maggioranza che ha eletto presidenti Camere non indicava governi. Prematuro parlare di stallo” : All’uscita dal Senato, il presidente emerito Giorgio Napolitano nega che si possa parlare di stallo in merito a una possibile alleanza di governo: “Non sono nemmeno iniziate le consultazioni”, taglia corto. E ancora più secco risponde a chi domanda se la maggioranza che in Parlamento ha eletto i presidenti di Camera e Senato non rappresentasse di per sé un percorso verso un esecutivo: “Non è vero. Quella maggioranza si è ...

Presidenti Camera e Senato - è stallo/ Scheda bianca per tutti : Lega - “non abbiamo deciso se votare Romani” : Senato e Camera, diretta elezioni dei Presidenti: Scheda bianca e fumata nera a Montecitorio e Palazzo Madama. No accordi tra M5s, Lega, Forza Italia e Pd: si decide tutto domani?(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 17:45:00 GMT)

Matteo Renzi - esordio al Senato/ "Sto zitto per due anni" : stallo su nomina Romani - "io non so nulla…" : Matteo Renzi, debuttante al Senato: 'ora sto zitto per 2 anni, che volete da me?'. Ex segretario Pd 'trama' con Berlusconi, tra Romani e...

Parlamento - è stallo sui vertici : M5S non parla con Berlusconi : Oggi prende il via la XVIII legislatura con l'elezione dei presidenti delle due Camere. Ma la prova del fuoco ci sarà domani. Oggi al Senato nelle prime due votazioni FI, Pd e probabilmente anche gli ...