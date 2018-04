Lo scontro fra i soci Tim slitta al 4 maggio Ecco che cosa succederà

Paola Di Benedetto e Matteo Gentili : è scontro al Grande Fratello : GF 15: l’acceso confronto tra Paola Di Benedetto e Matteo Gentili E’ da poco iniziata la seconda puntata della quindicesima edizione del Grande Fratello, e le polemiche si sono già sprecate. Cosa è successo? C’è stato il tanto atteso confronto/scontro tra la ex naufraga de L’Isola dei Famosi Paola Di Benedetto e il suo ex fidanzato Matteo Gentili. I due, come tutti sapranno molto bene, sono stati fidanzati ben 4 anni. ...

scontro fra camion in galleria : divampa incendio : Scontro tra tre camion in galleria a Verghereto, sulla E45 . E' successo alle 17.30 di oggi, lunedì 23 aprile. Dopo la collisione si è sprigionato un incendio . Sul posto i soccorsi della Romagna, di ...

Paola Di Benedetto, dopo le parole del suo ex fidanzato Matteo Gentili, la showgirl entra nella Casa del Grande Fratello per confrontarsi faccia a faccia con lui

Paola Di Benedetto al Grande Fratello 2018 per un Incontro-scontro con l'ex fidanzato Matteo Gentili che nella casa sta parlando di lei

scontro fra due auto sulla provinciale : occupanti incastrati nell'abitacolo : OSTUNI - Paura sulla provinciale che collega Ostuni a Carovigno: due auto si sono scontrate e gli occupanti sono rimasti incastrati nell'abitacolo. È accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 aprile ...

AUSTRIA, SCONTRO fra TRENI a SALISBURGO: convogli provenienti da Venezia e Zurigo. 54 feriti e nessuna vittima nell'impatto violento.

scontro fra treni a Salisburgo : diversi feriti. Uno dei convogli era partito da Venezia : È di 54 feriti il bilancio di un incidente ferroviario avvenuto questa mattina all'alba nella stazione di Salisburgo, in Austria. Alle ore 4.45 si sono scontrati due treni, uno proveniente...

Austria : scontro fra treni in stazione Salisburgo - 54 feriti lievi

Aida Nizar e Cristiano Malgioglio : è scontro al Grande Fratello 15 : Cristiano Malgioglio critica Aida Nizar al Grande Fratello Aiza Nizar è arrivata dopo l’1 di notte davanti la porta rossa del Grande Fratello, ma il suo trionfale ingresso non è affatto piaciuto a Cristiano Malgioglio. Il ciclone spagnolo annunciato da Barbara d’Urso sin dall’inizio della serata non si è affatto stufata di dover attendere così tanto: d’altronde, come si sa, le vere regine si fanno sempre attendere. Aida ...

Tim-Vivendi - l'ennesimo scontro tra Italia e Francia "colonialista" : La Cdp scende in campo per bloccare la spregiudicatezza di Vincent Bolloré in quella che è solo l'ultima vicenda che vede contrapposte Parigi e Roma

Isola dei Famosi, Craig Warwick: la sua verità oggi a Domenica Live. Il sensitivo incontrerà anche Franco Terlizzi e Cecilia Capriotti dopo le dichiarazioni delle passate settimane.

Domenica LIVE : scontro tra Franco Terlizzi e Craig. Loredana Lecciso in studio : Nuovo appuntamento con Domenica LIVE, condotto da Barbara D'Urso. Si partirà con il consueto salotto dedicato al reality show. Per la prima volta in studio Craig Warwick Nel programma verrà fatto un omaggio a Isabella Bagnini, la quale negli ultimi anni, è stata spesso e volentieri ospite. L'attrice si è spenta venerdì sera, all'età di 74 anni in una clinica romana dove era ricoverata da giorni. Ritorna a parlare Loredana Lecciso parlerà in ...