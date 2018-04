Liverpool-Roma | scontri fra tifosi

sport.tiscali

: ???? Vuoi vincere 2 biglietti in Tribuna d'Onore per Roma-Liverpool e due maglie autografate? Partecipa gratuitamen… - OfficialASRoma : ???? Vuoi vincere 2 biglietti in Tribuna d'Onore per Roma-Liverpool e due maglie autografate? Partecipa gratuitamen… - FBiasin : Contro un #Liverpool così alla #Roma servirebbe l'altro #Jesus. Daje, resistere. #LiverpoolRoma - OfficialASRoma : ?? I convocati giallorossi per la trasferta di Liverpool Tutti i nomi -

(Di martedì 24 aprile 2018) ANSA, -, 24 APR - Infuocato prepartita ad Anfield road, dovesono in campo per giocarsi la semifinale d'andata della Champions League. Come riferiscono diversi media inglesi,...