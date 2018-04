Liverpool-Roma risultato | ad Anfield finisce 5-2 per i Reds Doppietta di Salah I

Champions league - Liverpool-Roma 5-2 : i giallorossi costretti all'impresa : Liverpool-Roma 5-2 nella semifinale di andata di Champions league. I gol di Salah al 36' e al 46', Manè al 55', Firmino al 60' e al 68', Dzeko all'80' e Perotti su rigore all'85'.

DIRETTA/ Liverpool-Roma - risultato finale 5-2 - streaming video Canale 5 : Perotti riapre la qualificazione! : DIRETTA Liverpool-Roma, info streaming video e tv: ad Anfield è in programma il match valevole per l'andata delle semifinali di Champions League

Champions League Liverpool-Roma 5-2 - il tabellino : LIVERPOOL - Vittoria del Liverpool che batte la Roma 5-2 nella semifinale d'andata della Champions. Due doppiette per i Reds, la prima dell'ex Salah, la seconda di Firmino, inframezzate dal terzo gol ...

Liverpool-Roma 5-2 - Salah travolge il suo passato ma i giallorossi sono ancora vivi : LIVERPOOL - Troppo elettrico e affamato di emozioni il Liverpool, troppo fragile psicologicamente e tatticamente la Roma. La gara d'andata della semifinale si rivela per 70 minuti una lectio ...

Champions. Salah spietato - due gol e due assist. Il Liverpool supera 5-2 la Roma : Buon inizio dei giallorossi, traversa di Kolarov. Poi si accendono i Reds. L'egiziano fa 2-0 prima dell'intervallo (quando c'è anche un legno di Lovren) e a inizio ripresa manda in gol Mané e Firmino, che fa doppietta su azione d'angolo. Nel finale i gol di Dzeko e Perotti (rigore) accendono un lume di speranza per il ritorno

Il Liverpool riporta sulla terra la Roma : i Reds si impongono 5-2 : La Roma di Eusebio Di Francesco esce con le ossa rotte da Anfield. Il Liverpool di Jurgen Klopp ha travolto per 5-2 i giallorossi grazie alla doppietta dello scatenato ex della partita Mohamed Salah, della doppietta di Roberto Firmino e della rete di Sadio Mané. Due assist per il giocatore egiziano e uno di Milner per i Reds. La Roma si è svegliata solo negli ultimi 20 minuti con le reti di Dzeko e Perotti su calcio di rigore. I giallorosso sono ...

Liverpool-Roma risultato : ad Anfield finisce 5-2 per i Reds. I giallorossi si svegliano solo nel finale : E’ successo quello che tutti i tifosi giallorossi, ripetendolo, avevano cercato di esorcizzare. L’ha decisa Mohamed Salah. Ma il Liverpool è stato molto di più del suo uomo da due gol e due assist stupendi. Come la Roma è stata infinitamente più piccola di quella vista nei quarti di finale magici contro il Barcellona. Ad Anfield è finita 5-2 per i Reds. Ha sbagliato Eusebio Di Francesco a pensare di poter sfidare Jürgen Klopp sul suo terreno. ...

Liverpool-Roma 5-2 - tracollo giallorosso : Salah asfalta i capitolini : Liverpool-Roma 5-2- Un match totalmente dominato dagli inglesi conclusosi con un ko terrificante. Passivo reso meno amaro dai gol di Dzeko e Perotti (rigore) sul finale. Un Salah formato Pallone d’Oro asfalta i giallorossi senza la pietà dell’ex di turno. Il gol di Manè e poi la doppietta di Firmino completano il successo dei padroni […] L'articolo Liverpool-Roma 5-2, tracollo giallorosso: Salah asfalta i capitolini proviene da ...

Liverpool-Roma 5-2 le pagelle di CalcioWeb : 1/17 LaPresse ...

Cosa deve fare la Roma per qualificarsi alla finale di Champions contro il Liverpool : Cosa deve fare la Roma per qualificarsi alla finale di Champions League? Dopo la sconfitta contro il Liverpool, servirà un altro miracolo per la squadra giallorossa. Il 5-2 di Anfield Road lascia poche speranze alla squadra di Eusebio Di Francesco. Protagonista assoluto è stato l’ex giallorosso Mohamed Salah, autore non solo delle prime due reti […] L'articolo Cosa deve fare la Roma per qualificarsi alla finale di Champions contro il ...

La Roma crolla col Liverpool : 5-2. Per la finale di Champions servirà un altro miracolo : Quella che poteva essere una sera per sognare la finale di Kiev, si è trasformata in un incubo che ha un nome e un cognome: Mohamed Salah. È proprio l’ex giallorosso a punire la Roma nella prima semifinale di Champions, finita 5-2 in favore della squadra di Jurgen Klopp. Prima un euro-gol al 36’ a giro sotto la traversa, poi un’incursione da solis...

Liverpool-Roma : scontri fra tifosi : LIVERPOOL, 24 APR - Infuocato prepartita ad Anfield road, dove Liverpool e Roma sono in campo per giocarsi la semifinale d'andata della Champions League. Come riferiscono diversi media inglesi, prima ...

Liverpool-Roma 5-2 - semifinale Champions League : i giallorossi reagiscono nel finale - serve la rimonta all’Olimpico : Una serata a due facce: prima l’umiliazione totale, poi la reazione che lascia viva qualche timida speranza. La Roma viene sconfitta dal Liverpool per 5-2 nell’andata delle semifinali della Champions League 2018: i Reds si impongono ad Anfield e fanno un passo importante verso la finale di Kiev contro la vincente di Real Madrid-Bayern Monaco. I giallorossi cercheranno una nuova rimonta all’Olimpico tra otto giorni: dopo il ...

Liverpool-Roma 3-0 : doppietta Salah - Mané LIVE VIDEO FOTO : ... Perotti Allenatore : Di Francesco Arbitro : Brych Assistenti : Borsch - Lupp Addizionali : Dankert - Fritz IV Uomo : Hacker NOTE Ammoniti : 21′ Jesus, 39′ Alexander-Arnold CRONACA PRE ...