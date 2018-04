Liverpool-Roma 5-2 | Salah travolge il suo passato ma i giallorossi sono ancora vivi

DIRETTA/ Liverpool-Roma - risultato finale 5-2 - streaming video Canale 5 : Perotti riapre la qualificazione! : DIRETTA Liverpool-Roma, info streaming video e tv: ad Anfield è in programma il match valevole per l'andata delle semifinali di Champions League

Champions League Liverpool-Roma 5-2 - il tabellino : LIVERPOOL - Vittoria del Liverpool che batte la Roma 5-2 nella semifinale d'andata della Champions. Due doppiette per i Reds, la prima dell'ex Salah, la seconda di Firmino, inframezzate dal terzo gol ...

Champions. Salah spietato - due gol e due assist. Il Liverpool supera 5-2 la Roma : Buon inizio dei giallorossi, traversa di Kolarov. Poi si accendono i Reds. L'egiziano fa 2-0 prima dell'intervallo (quando c'è anche un legno di Lovren) e a inizio ripresa manda in gol Mané e Firmino, che fa doppietta su azione d'angolo. Nel finale i gol di Dzeko e Perotti (rigore) accendono un lume di speranza per il ritorno

Il Liverpool riporta sulla terra la Roma : i Reds si impongono 5-2 : La Roma di Eusebio Di Francesco esce con le ossa rotte da Anfield. Il Liverpool di Jurgen Klopp ha travolto per 5-2 i giallorossi grazie alla doppietta dello scatenato ex della partita Mohamed Salah, della doppietta di Roberto Firmino e della rete di Sadio Mané. Due assist per il giocatore egiziano e uno di Milner per i Reds. La Roma si è svegliata solo negli ultimi 20 minuti con le reti di Dzeko e Perotti su calcio di rigore. I giallorosso sono ...

Liverpool-Roma 5-2 : giallorossi a lezione di inglese - Dzeko e Perotti tengono vivo il sogno : A breve il servizio completo LEGGI LA CRONACA

Liverpool-Roma risultato : ad Anfield finisce 5-2 per i Reds. I giallorossi si svegliano solo nel finale : E’ successo quello che tutti i tifosi giallorossi, ripetendolo, avevano cercato di esorcizzare. L’ha decisa Mohamed Salah. Ma il Liverpool è stato molto di più del suo uomo da due gol e due assist stupendi. Come la Roma è stata infinitamente più piccola di quella vista nei quarti di finale magici contro il Barcellona. Ad Anfield è finita 5-2 per i Reds. Ha sbagliato Eusebio Di Francesco a pensare di poter sfidare Jürgen Klopp sul suo terreno. ...

Liverpool-Roma 5-2 - tracollo giallorosso : Salah asfalta i capitolini : Liverpool-Roma 5-2- Un match totalmente dominato dagli inglesi conclusosi con un ko terrificante. Passivo reso meno amaro dai gol di Dzeko e Perotti (rigore) sul finale. Un Salah formato Pallone d’Oro asfalta i giallorossi senza la pietà dell’ex di turno. Il gol di Manè e poi la doppietta di Firmino completano il successo dei padroni […] L'articolo Liverpool-Roma 5-2, tracollo giallorosso: Salah asfalta i capitolini proviene da ...

Cosa deve fare la Roma per qualificarsi alla finale di Champions contro il Liverpool : Cosa deve fare la Roma per qualificarsi alla finale di Champions League? Dopo la sconfitta contro il Liverpool, servirà un altro miracolo per la squadra giallorossa. Il 5-2 di Anfield Road lascia poche speranze alla squadra di Eusebio Di Francesco. Protagonista assoluto è stato l’ex giallorosso Mohamed Salah, autore non solo delle prime due reti […] L'articolo Cosa deve fare la Roma per qualificarsi alla finale di Champions contro il ...

La Roma crolla col Liverpool : 5-2. Per la finale di Champions servirà un altro miracolo : Quella che poteva essere una sera per sognare la finale di Kiev, si è trasformata in un incubo che ha un nome e un cognome: Mohamed Salah. È proprio l’ex giallorosso a punire la Roma nella prima semifinale di Champions, finita 5-2 in favore della squadra di Jurgen Klopp. Prima un euro-gol al 36’ a giro sotto la traversa, poi un’incursione da solis...

Liverpool-Roma : scontri fra tifosi : LIVERPOOL, 24 APR - Infuocato prepartita ad Anfield road, dove Liverpool e Roma sono in campo per giocarsi la semifinale d'andata della Champions League. Come riferiscono diversi media inglesi, prima ...

Liverpool-Roma 5-2 - semifinale Champions League : i giallorossi reagiscono nel finale - serve la rimonta all’Olimpico : Una serata a due facce: prima l’umiliazione totale, poi la reazione che lascia viva qualche timida speranza. La Roma viene sconfitta dal Liverpool per 5-2 nell’andata delle semifinali della Champions League 2018: i Reds si impongono ad Anfield e fanno un passo importante verso la finale di Kiev contro la vincente di Real Madrid-Bayern Monaco. I giallorossi cercheranno una nuova rimonta all’Olimpico tra otto giorni: dopo il ...

Allenatore : Di Francesco Arbitro : Brych Assistenti : Borsch - Lupp Addizionali : Dankert - Fritz IV Uomo : Hacker NOTE Ammoniti : 21′ Jesus, 39′ Alexander-Arnold

Liverpool Roma 5-2. Salah mattatore - ai giallorossi serve un altro miracolo al ritorno : Un Liverpool travolgente, trascinato da Mohammed Salah, imprendibile per la difesa della Roma. Ma anche due gol nel finale che lasciano ancora la speranza di ribaltare il risultato nella partita di ritorno, allo Stadio Olimpico. Ad Anfield Road c'è stato tanto Liverpool, un 5-2 che proietta i reds a un passo dalla finale di Kiev. Ma la Roma che ha abbattuto il Barcellona può sperare in un nuovo miracolo.La partita ha vissuto ...