L’Italia del Rosatellum e delle camicie di forza

25 aprile - Cadorna-Parri-Longo : in un libro la storia delle tre anime della Resistenza che rifecero L’Italia da capo : Ci sono il generale “Valenti”, “Maurizio” detto anche “Zio”, e “Italo” detto anche “comandante Gallo”. Tre partigiani, tre anime politiche, tre patrioti. Uno partiticamente e culturalmente diverso dall’altro, ma tutti concentrati e gettati verso l’unico obiettivo possibile: la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. È uno strano oggetto letterario 25 aprile 1945 scritto da Carlo Greppi per Laterza. Intanto perché l’autore ha la felice ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : le convocate delL’Italia per la tappa di Baku. Tornano le Farfalle : Nel weekend del 27-29 aprile andrà in scena l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica. A Baku (Azerbaijan) si concluderà il circuito internazionale e l’Italia tornerà ad essere protagonista: le Farfalle, dopo la tripletta d’oro conquistata a Pesaro e le tre medaglia portate a casa da Sòfia, avevano rinunciato all’appuntamento di Tashkent e ora sono più pronte che mai per tornare in pedana. Ad ...

Hockey pista - Massimo Giudice nuovo CT delL’Italia femminile. Succede al dimissionario Dario Rigo : Massimo Giudice è il nuovo CT della Nazionale Italiana femminile di Hockey pista. Il coach campano guiderà le azzurre già a partire dagli Europei che si disputeranno il prossimo ottobre in Portogallo e poi ai World Roller Games 2018 a Barcellona. Il tecnico è stato nominato da Sabatino Aracu, Presidente della Fedarazione, dopo le dimissioni di Dario Rigo per motivi personali in seguito al sesto posto ottenuto ai World Roller Games. Massimo ...

Il promo dell’Eurovision 2018 con Ermal Meta e Fabrizio Moro per L’Italia - in attesa della finale a Lisbona (video) : Finalmente in tv il promo dell'Eurovision 2018 con Ermal Meta e Fabrizio Moro, rappresentanti per la l'Italia a Lisbona per il grande evento musicale. L'Eurovision Song Contest 2018 vedrà protagonisti per il nostro Paese i due cantautori Ermal Meta e Fabrizio Moro, vincitori della 68esima edizione del Festival di Sanremo con Non mi avete fatto niente. Ermal Meta e Fabrizio Moro presenteranno all'Eurovision Song Contest 2018 di Lisbona una ...

Judo - Europei 2018 : le speranze di medaglia delL’Italia. Fabio Basile e Edwige Gwend le punte azzurre - Antonio Esposito ed Eleonora Geri tra le possibili sorprese : Due pezzi da novanta, due assenze pesanti, ma anche tanti atleti in rampa di lancio per sognare una medaglia. La pattuglia italiana parte per Tel Aviv con 16 rappresentanti, che andranno a caccia di un piazzamento di prestigio in occasione degli Europei 2018, in programma tra giovedì 26 e sabato 28 aprile. L’uomo più atteso tra gli azzurri sarà sicuramente Fabio Basile, che ha cambiato categoria di peso dopo l’oro olimpico a Rio 2016 ...

Tennistavolo - i convocati delL’Italia per i Mondiali a squadre. Obiettivo promozione per i team azzurri : Inizieranno domenica 29 aprile i Mondiali a squadre di Tennistavolo, che si disputeranno ad Halmstad, in Svezia. L’Italia è relegata con entrambi i team, maschile e femminile, in Second Division: Obiettivo comune dunque sarà quello di essere promossi in Championship Division (24 posti), opportunità riservata a due sole nazionali. Al maschile l’Italia è al 27° posto in classifica ed è la testa di serie del Gruppo G, dove affronterà ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : L’Italia batte un colpo a Mosca. Fossali - Gontero e Moroni al top : L’Italia ha dato dei segnali di vita importanti a Mosca dove nel weekend si è disputata la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva. Nella capitale russa sono andate in scena le gare di boulder (secondo appuntamento stagionale) e di speed (esordio) con dei risultati interessanti ottenuti da parte degli azzurri: il lavoro a lungo gittata impostato dal DT Pietro Pozza sta dando delle soddisfazioni, si sta lavorando ...

Tuffi : le prospettive delL’Italia verso gli Europei e le speranze di medaglia. Bertocchi e Tocci punti di riferimento : Ultimo fine settimana importante per i Tuffi italiani. A Torino si sono svolti gli Assoluti Indoor, prima tappa di qualificazione agli Europei di luglio. Proprio la manifestazione continentale è il grande obiettivo di questa stagione per una squadra azzurra che punta ad essere protagonista in Scozia a luglio. Dagli assoluti di Torino arrivano le conferme di Elena Bertocchi e Giovanni Tocci. La milanese e il cosentino sono assolutamente le punte ...

Judo - i convocati delL’Italia ai raggi X : Fabio Basile e Edwige Gwend le stelle - Rosalba Forciniti la veterana del gruppo : Una pattuglia azzurra decisamente nutrita vola in direzione Tel Aviv per andare a caccia delle medaglie in occasione degli Europei 2018, in programma in Israele tra giovedì 26 e sabato 28 aprile. Saranno ben 16 gli azzurri in gara, nove uomini e sette donne, pronti a prendersi la scena e a conquistare piazzamenti di prestigio per consolidare la valenza della scuola italiana nel contesto continentale e riscattare lo zero nel medagliere nel 2017 a ...

Boxe femminile - le convocate delL’Italia per il training camp. Ci sono Irma Testa e Alessia Mesiano : Dal 23 aprile al 2 maggio si svolgerà un raduno della Nazionale Italiana di Boxe femminile ad Assisi. Il training camp, propedeutico agli Europei, coinvolgerà dodici azzurre. Di seguito le convocate. Roberta Bonatti (48kg) Stephanie Silva (48kg) Roberta Mostarda (51kg) Giulia Arianna De Laurenti (54kg) Alessia Mesiano (57kg) Irma Testa (60kg) Francesca Martusciello (60kg) Valentina Alberti (64kg) Rebecca Nicoli (64kg) Monica Floridia ...

Raccolte oltre 182mila tonnellate di oli lubrificanti usati - CONOU : “L’Italia è a un passo dall’obiettivo del 100%” : Un aumento di 5.000 tonnellate della raccolta, vicina ormai al 100% potenziale recuperabile, e una percentuale di riciclo tramite rigenerazione che si conferma ai massimi livelli. Sono i dati resi noti dal Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali usati nel corso del Villaggio per la Terra, la manifestazione organizzata da Earth Day Italia a Roma alla quale il CONOU partecipa per la prima volta come main ...

Tennis - Fed Cup 2018 : L’Italia si è arresa alla superiorità del Belgio. Ma non è tutto da buttare : Il passivo è stato pesante ma il risultato giusto, perché il Belgio ha meritato ed è al momento superiore alle azzurre. Ingiusto, invece, criticare questa Italia. Perché le ragazze di Tathiana Garbin ce l’hanno messa tutta, soprattutto Sara Errani, come sempre generosa. Non è bastato: l’Italia, a meno di rivoluzioni tutt’altro che improbabili nel format della Fed Cup, rimarrà nel World Group II. Il pronostico era già dalla ...

La difesa della razza : Gad Lerner su Rai3 racconta L’Italia razzista : Gad Lerner, La difesa della razza Di razzismo (vero o presunto) ancora oggi si parla. In politica, nella società e, ovviamente, pure in tv. All’analisi giornalistica delle discriminazioni che attraversano (o attraverserebbero) il Paese si aggiunge ora il contributo di Gad Lerner. Da stasera, in access prime time su Rai3 (ore 20.30), il giornalista presenterà un reportage-inchiesta in sei puntate intitolato La difesa della razza e dedicato ...

Giornata della Terra - Legambiente : “L’Italia promuova l’economia circolare - contrasti l’usa e getta e riduca l’uso eccessivo di acque in bottiglia” : “La lotta contro l’inquinamento causato dalle plastiche è diventato ormai una sfida mondiale e sempre più Paesi si stanno attrezzando per combattere la diffusione della plastica come è emerso alla conferenza mondiale dell’Onu sugli Oceani del giugno 2017 a New York, in cui abbiamo raccontato anche la nostra esperienza” – dichiara Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente in vista della Giornata mondiale della Terra. “Sta ...