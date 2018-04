L’Isola dei Famosi | Bianca Atzei ha avuto un malore improvviso | ecco come sta

Blastingnews

(Di martedì 24 aprile 2018) Un consueto appuntamento dedicato a #, cioè alla seconda finalista della tredicesima edizione del popolare reality show “L’Isola deiVIDEO”, terminato sulla rete ammiraglia Mediaset la scorsa settimana. Purtroppo la cantante milanese che durante la sua permanenza in Honduras è stata accusata e criticata dagli altri naufraghi per non essere riuscita a trattenere l’emozione, in questi giorni haun. Un ex naufraga si è sentita maleben sanno i telespettatori, nella puntata di “Verissimo” andata in onda su Canale 5 il 21 aprile 2018, sono stati intervistati i finalisti e il vincitore del format televisivo incentrato sulla sopravvivenza condotto da Alessia Marcuzzi VIDEO. Purtroppo il giorno successivo, l’ex naufraganon ha potuto partecipare alla famosa trasmissione “Domenica Live”, insieme agli altri compagni ...