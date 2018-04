L’importanza della nonna materna

vanityfair

(Di martedì 24 aprile 2018) Quando si diventa madri, si capisce la propria un po’ di più: non vi è neomamma che non esclami: “Come aveva ragione mia madre!” oppure “Sto diventando come mia madre!”. Il legame tra madre e figlia è da sempre uno dei più solidi e solidali, se esistente. Forse è per questo che all’arrivo di un nipote, si tende a privilegiare il rapporto, cui si domanda una maggiore presenza in casa e si demanda una maggiore collaborazione nella crescita del piccolo. Una tendenza confermata da numerosi studi, che confermano che rispetto agli altri nonni, è proprio quellaa incidere maggiormente sullo sviluppo educativo dei nipoti, diventando nella maggioranza dei casi come una seconda madre. Perché questo? Uno studio condotto da Ifefromm sostiene che questo dipenda dalla tendenza delle donne ad affidare i propri bambini alla madre, per una questione di maggiore ...