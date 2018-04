Lidia Macchi | ergastolo all’ex compagno di liceo 31 anni dopo il delitto Fotostoria

Varese - delitto Lidia Macchi : ergastolo per Binda : Sentenza di primo grado per la studentessa uccisa con 29 coltellate nel gennaio del 1987 in un bosco a Cittiglio, nel Varesotto. Binda, suo ex compagno di liceo, fu arrestato solo nel 2016 tradito da una perizia grafologica. Per la Procura "finalmente è stata stabilita una verità processuale che corrisponde a quella storica".

I giudici della Corte d'assise di Varese hanno condannato all'ergastolo Stefano Binda, unico imputato per l'omicidio di Lidia Macchi, la studentessa trovata uccisa con 29 coltellate nel gennaio del 1987 in un bosco a Cittiglio, nel Varesotto.I giudici della Corte d'assise di Varese, dopo circa quattro ore di camera di consiglio, hanno inflitto l'ergastolo a Binda escludendo l'aggravante dei motivi futili e abbietti condannandolo, invece, per

Lidia Macchi - condannato all’ergastolo Stefano Binda. Ex compagno di liceo arrestato 29 anni dopo l’omicidio : I giudici della Corte d’assise di Varese hanno condannato all’ergastolo Stefano Binda, unico imputato per l’omicidio di Lidia Macchi, la studentessa trovata uccisa con 29 coltellate nel gennaio del 1987 in un bosco a Cittiglio, nel Varesotto. Il sostituto pg Gemma Gualdi per Binda aveva chiesto l’ergastolo per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e da motivi abbietti e futili. Le indagini sulla morte della giovane erano state ...

Lidia Macchi - ergastolo a Stefano Binda 31 anni dopo il delitto La fotostoria : Il cinquantenne di Brebbia fu arrestato a gennaio 2016 dopo che una sua amica dell’epoca riconobbe la sua grafia nel testo della lettera inviata da un anonimo alla famiglia della ragazza nel 1987

