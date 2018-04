hwbrain

: LG G7 ThinQ questo è il design ormai definitivo: i dettagli - - AppleFeedNews : LG G7 ThinQ questo è il design ormai definitivo: i dettagli - - Legolas68 : #recensione #PRO vs #CONTRO #LGV30SThinQ: #smartphone #solido ma #inutile LG, qual'ora dovesse avere bisogno di tog… - Tecnologicinet : Il nuovo top di gamma di LG si chiamerà G7 ThinQ, con un nome che prenderà le distanze dal G6. Scopriamo la data di… -

(Di martedì 24 aprile 2018) L’esperto informatore Evan Bass svela l’immagine render che rappresenta quasi ufficialmente ildel prossimo LG G7: c’è poco da immaginarsi.Ci si aspetta che il prossimo LG G7venga presentato dall’azienda coreana la prossima settimana, ma come di consueto e in anticipo rispetto agli eventi ufficiali un informatore ha voluto dire la suaEven Bass, conosciuto anche con il nome di @evleaks, ha diffuso le immagini deldel prossimo top di gamma di LG, immagini chenon lasciano più nulla alla fantasia per quanto riguarda ildel dispositivo. LG G7è il: iat HWBrain.it.