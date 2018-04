L’ex presidente degli Stati Uniti George H W Bush | 93 anni | è stato ricoverato in

Dopo la morte di Barbara Bush grave L’ex presidente George H.W. : L’ex presidente statunitense George H.W. Bush è stato ricoverato in ospedale. Il politico americano di 93 anni ha un’infezione e si troverebbe

Lula in carcere - L’ex presidente del Brasile si è consegnato. Fuochi d’artificio degli avversari politici : Prima notte in carcere per Luiz Inacio Lula da Silva, primo ex-presidente del Brasile in carcere per un crimine comune. Lula dovrà scontare una condanna a 12 anni di carcere. Sebbene i presidenti brasiliani della storia recente siano regolarmente finiti nei guai – imputati, fatti crollare da un colpo di stato e persino da un solo suicidio – Lula è stato il primo a essere condannato per corruzione e incarcerato. La sua nuova casa è ...

Prima la messa - poi il pranzo e la partita : L'ex presidente brasiliano Lula prende tempo per non consegnarsi alla polizia

Finpiemonte - arrestato L’ex presidente Gatti Chiamparino : “Siamo stati noi a denunciare i fatti” : l’ex presidente di Finpiemonte Fabrizio Gatti è stato arrestato questa mattina per peculato. La vicenda è quella collegata all’esposto fatto dall’attuale presidente della finanziaria regionale, Stefano Ambrosini, per un ammanco di 6 milioni e mezzo di euro. ...

Finpiemonte - arrestato L’ex presidente Fabrizio Gatti : “Ha sottratto 6 milioni per salvare la sua società dal fallimento” : I militari della polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Torino hanno arrestato stamattina tre imprenditori con l’accusa di peculato continuato e “aggravato dal danno patrimoniale di rilevante gravità”: hanno fatto uscire dalle casse di Finpiemonte, la finanziaria della Regione Piemonte, sei milioni di euro con tre bonifici. In carcere è finito l’ex presidente, Fabrizio Gatti, insieme a due uomini che lo hanno aiutato a evitare ...

L'ex presidente sudcoreana Park Geun-hye è stata dichiarata colpevole di abuso di potere e coercizione : L'ex presidente sudcoreana Park Geun-hye – che si era dovuta dimettere nel marzo 2017 dopo essere stata incriminata per corruzione – è stata dichiarata colpevole di abuso di potere e coercizione. Park è anche stata processata per 18 diverse accuse

Catalogna - L’ex presidente Puigdemont liberato su cauzione in Germania. “Non sussiste reato di ribellione” : Il Tribunale regionale superiore dello Schleswig-Holstein ha disposto il rilascio, su cauzione di 75.000 euro, del leader indipendentista catalano Carles Puigdemont. Secondo il tribunale, non sussiste il reato di ribellione contestato dalla giustizia spagnola. Puigdemont, accusato anche di abuso di fondi pubblici, era stato arrestato in Germania lo scorso 25 marzo e condotto nel carcere di Neumuenster. Due giorni fa, la procura generale dello ...

Brasile - L’ex presidente Lula a un passo dal carcere per corruzione. Respinta la richiesta di sospensione della pena : l’ex presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva dovrà andare in carcere. È quanto ha deciso il Tribunale supremo federale del Paese dopo un’udienza fiume di oltre dieci ore. A pesare sulla risoluzione sfavorevole per il leader del Partito dei lavoratori, condannato a 12 anni per corruzione passiva e riciclaggio, è stato il voto della magistrata Rosa Weber. Lula si era rivolto alla più alta corte del Brasile per fare richiesta di ...

L'ex presidente brasiliano Lula andrà in prigione : Lo ha stabilito la Corte Suprema del Brasile, complicando molto i suoi piani di candidarsi alle presidenziali di ottobre

Francia - media : L'ex presidente Sarkozy rinviato a giudizio per corruzione

Stormy Daniels - L’ex pornostar contro Trump/ Presidente “tante fake news..” : l’accusa “minacciata per tacere” : Parla Stormy Daniels, la pornostar che passò una notte con Donald Trump molti anni fa, ma a parte i guai con la moglie non sembra esserci alcun scandalo politico(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 18:33:00 GMT)

Catalogna - L’ex presidente Puigdemont fermato dalla polizia mentre entrava in Germania : L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è stato fermato dalla polizia tedesca subito dopo essere entrato in Germania dalla Danimarca. A renderlo noto è l’avvocato dell’ex presidente della Generalitat catalana, via Twitter, precisando che Puigdemont è stato fermato in base all’ordine di arresto europeo emesso dalla magistratura spagnola che lo ha accusato di insurrezione dopo la dichiarazione dell’indipendenza della ...