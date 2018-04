romadailynews

: L’estate arriva con un problema: l’iperidrosi –: L’estate arriva con un problema: l… - romadailynews : L’estate arriva con un problema: l’iperidrosi –: L’estate arriva con un problema: l… - cri942 : RT @rtl1025: Con Moscow Mule arriva subito l’estate, la spiaggia, il mare, i cocktail. Uno dei pezzi più estivi del disco che parla di legg… - flyingonastar : Arriva l'estate e il mio tormentone sarà Really Really dei Winner anche se è del 2017. Perché Really Really è IL Summer Anthem™? -

(Di martedì 24 aprile 2018) L’estatecon un: l’iperidrosi – Il sudore è secreto dalle ghiandole sudoripare; quando viene prodotto in quantità eccessiva, indipendentemente dalla temperatura ambientale esterna, ci troviamo di fronte alla cosiddetta iperidrosi. Essa può essere localizzata a livello delle ascelle, palmo delle mani, piante dei piedi, viso e altro oppure generalizzata all’intero corpo e la conseguenza è che fa perdere molti liquidi. L’esatta origine delnon è ancora scientificamente provata, ma la componente emotiva è ritenuta fondamentale nell’innescare la sudorazione eccessiva. Un disagio, dunque, o una patologia vera e propria? Di questo parlerà il Professor Umberto Nardi nel prossimo incontro nella sede dell’associazione Amici della Scienza in via di San Bartolomeo de’ Vaccinari 17 a Roma, giovedì 26 aprile alle 18:30, illustrandone i meccanismi, ...