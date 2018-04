L' esperimento del Reddito di Cittadinanza in Finlandia è fallito

Finlandia - verso la fine l'esperimento del reddito di cittadinanza : il governo è pronto a prendere altre strade : La notizia aveva fatto il giro del mondo e attirato l'attenzione di diversi Paesi. A un anno dall'inizio, , e a un anno dalla sua fine, , però, sembra che l'esperimento sia destinato a rimanere, appunto, un esperimento. Parliamo del ...

Materia oscura : presentati nuovi risultati della fase 2 dell’esperimento DAMA/LIBRA : La collaborazione internazionale DAMA, in attività ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN, ha recentemente presentato alla comunità scientifica i primi risultati ottenuti con l’apparato DAMA/LIBRA-phase2, esperimento dedicato principalmente allo studio della Materia oscura nell’alone galattico. “L’approccio sperimentale impiegato da DAMA – spiega la responsabile della collaborazione, che ha presentato i risultati, Rita Bernabei, ...

Particella di Majorana i primi 'battiti' dell'esperimento CUORE nel laboratorio del Gran sasso : Roma - I primi 'battiti' dell'esperimento CUORE nei Laboratori Nazionali del Gran sasso dell'Istituto nazionale di Fisica Nucleare (Infn) stringono il cerchio intorno al neutrino di Majorana, l'ambigua Particella che sarebbe anche l'antiParticella di sé stessa: i risultati sperimentali ottenuti nei primi due mesi di attività, pubblicati sulla rivista Physical Review Letters, vincolano in modo sempre ...

Niente insulti dagli spalti - solo applausi : in Friuli l’esperimento del “Silent Match” : Una partita senza insulti all’arbitro, parolacce, indicazioni ai giocatori in campo e all’allenatore. Utopia? No, realtà, in Friuli L'articolo Niente insulti dagli spalti, solo applausi: in Friuli l’esperimento del “Silent Match” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fisica : i rarissimi decadimenti del mesone K - gli ultimi risultati dell’esperimento NA62 del CERN : L’esperimento NA62 in attività al CERN ha da poco presentato i suoi più recenti risultati alla conferenza Moriond Electroweak 2018 e nel corso di un seminario al CERN. I risultati riguardano un evento rarissimo: il decadimento del mesone K carico in un pione e due neutrini (+?+). L’interesse per i decadimenti estremamente rari o addirittura “proibiti” è motivato dal fatto che questi processi permettono di sondare in modo indiretto scale di ...

Carceri - l’esperimento del Dap : detenuti impiegati per pulire i giardini di Roma : Da Villa Borghese a Villa Ada, da Parco Schuster a Piazza Vittorio, partendo da Colle Oppio. È dal parco che ha recentemente fatto notizia per le sue condizioni di degrado che inizierà l’ultimo progetto del Dipartimento amministrazione penitenziaria: impiegare i detenuti più meritevoli nella pulizia dei giardini di Roma. Lunedì 26 marzo, scortato dalla polizia penitenziaria e dagli uomini del corpo di Polizia locale, arriverà a Colle ...

Le vecchie batterie delle auto elettriche alimentano i lampioni : l'esperimento di Nissan in Giappone : ... in Giappone, dove sarà presto installato un sistema di illuminazione 'ibrido', alimentato da una combinazione di batterie di seconda vita di Nissan Leaf , l'auto elettrica più venduta al mondo, e da ...

SPY FINANZA/ Italia 'cavia' per un nuovo esperimento dell'Ue : Dopo le parole di Draghi e gli avvertimenti della Commissione Ue, vien da pensare che l'Italia possa essere la cavia di un esperimento sul debito.

COCA COLA - NUOVA VERSIONE ALCOLICA/ L'esperimento in Giappone coinvolgerà anche il resto del mondo? : COCA COLA, NUOVA VERSIONE ALCOLICA: novità lanciate in Giappone anche per superare la crisi finanziaria a causa del rincaro delle tasse dopo la riforma lanciata dal Presidenter Donald Trump.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 21:21:00 GMT)

Isola dei Famosi - Giucas riesce nell'esperimento dell'ipnosi intercontinentale : Giucas Casella è arrivato come un tornado nello studio dell 'Isola dei Famosi : 'La frattura si sta calcificando, mi sto riprendendo, posso tornare in Honduras'. Dopo un inizio così eplosivo e dopo ...

Roma nei panni di un disabile - l’esperimento boccia le vie dello shopping. Quando una sedia a rotelle ti esclude : Marciapiedi senza scivoli, gradini all’ingresso nei negozi e una passeggiata per il centro della città che si trasforma in una corsa a ostacoli. È la fotografia scattata dai partecipanti dell’iniziativa “Siediti nei nostri panni!”, una manifestazione promossa a Roma dal Disability pride Italia 2018, per condividere un percorso sulla carrozzina in Piazza di Spagna. E diffondere così consapevolezza delle difficoltà e delle ...

Ricerca della materia oscura : l’esperimento DarkSide-50 conferma l’efficacia dell’argon : È stato compiuto un nuovo importante passo in avanti, scientifico e tecnologico, nella Ricerca della materia oscura. Anzi due. l’esperimento DarkSide-50, in attività ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), presenta, infatti, due nuovi risultati sullo studio della materia oscura. I dati sono riportati il 21 febbraio durante la conferenza Dark Matter 2018 in corso negli Stati Uniti, ...