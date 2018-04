Le corse acrobatiche fuoristrada diventano ancora più avvincenti con MMX Hill Dash 2

tuttoandroid

: Crypto Rider offre corse acrobatiche sui grafici dei prezzi delle criptovalute - #Crypto #Rider #offre #corse - zazoomnews : Crypto Rider offre corse acrobatiche sui grafici dei prezzi delle criptovalute - #Crypto #Rider #offre #corse - zazoomblog : Crypto Rider offre corse acrobatiche sui grafici dei prezzi delle criptovalute - #Crypto #Rider #offre #corse - TuttoAndroid : Crypto Rider offre #corse acrobatiche sui grafici dei prezzi delle criptovalute -

(Di martedì 24 aprile 2018) MMX2 è un gioco diin cui dovrete vincere dei duelli in modalità PvP alla guida di monster truck, camion, auto, quad bike cercando di coprire la maggiore distanza possibile prima di far esplodere il veicolo. Le gare si svolgono su vari scenari come Tropicale, Canyon e Artico e potrete potenziare i veicoli per migliorare le caratteristiche di velocità, aderenza e stabilità. L'articolo Lepiùcon MMX2 proviene da TuttoAndroid.