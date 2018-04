Le buste del supermercato scaldano gli animi : presi a morsi due vigilantes : Si è parlato per molto tempo dall'inizio dell'anno riguardo il pagamento dei sacchetti per raccogliere la frutta e verdura nei supermercati, la nuova normativa europea ha creato un acceso dibattito nel nostro Paese. Molte persone si sono schierate contro l'introduzione di questa norma che è stata vista come una tassa indiretta, mentre altre consapevoli dell'esiguo costo hanno deriso chi si lamentava. Quello che non ci si sarebbe mai aspettato ...

ISPRA - “Plastic busters MPAs” : via la plastica dalle aree marine protette del Mediterraneo : Negli ultimi vent’anni la presenza della plastica nel mare è stata identificata come una delle minacce ambientali più serie a livello globale. Il Mediterraneo è uno dei mari più colpiti al mondo dalla presenza di rifiuti plastici. Se diversi studi hanno già messo in luce gli effetti della presenza di plastica in mare, l’impatto sulle aree marine protette ad oggi non è ancora noto. Il progetto “Plastic busters”, partito lo scorso febbraio, andrà ...

La denuncia di Nicchi : 'buste con pallottole alla sede dell'Aia' : Come facciamo a mandare gli arbitri ad arbitrare sapendo che possono subire la stessa sorte per un errore? Ci sono tesserati che parlano di malafede del mondo arbitrale, non ho sentito nessun ...

Papa Francesco e altri blockbuster : la programmazione tv della Settimana santa : Santi, profeti, figli di Dio che si siedono alla destra del Padre. La simbologia cristiana è sempre stato centrale tanto al cinema quanto in televisione. In queste settimane, ad esempio, si è parlato molto di Maria Maddalena, film che ripercorre l’esistenza e i patimenti della donna più sfuggente al fianco di Gesù Cristo. L’opera, che ha in Rooney Mara e Joaquin Phoenix i suoi due grandi protagonisti, ha avuto un’accoglienza poco calorosa, ma ...

Chi ha bisogno della sala? Netflix e il nuovo destino degli aspiranti blockbuster : In entrambi i casi si tratta di film di genere concepiti appositamente per la piattaforma di streaming poiché essa promette una libertà creativa che il sistema hollywoodiano tradizionale il più delle ...

Tina Cipollari e Kikò Nalli/ Vita da separati in casa tra ombrello e buste della spesa : Ancora gossip e pettegolezzi sulla Vita privata di Tina Cipollari e Kokò Nalli che, dopo l'annunciato divorzio, fanno prove tecniche di Vita da separati in casa. Quali novità in pentola?(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 12:29:00 GMT)