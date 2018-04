Le 10 donne che hanno fatto grande l’universo di Star Trek

“Pervertito”. Stefano De Martino non si dà pace. L’ex marito di Belen ha un problema enorme con le donne che ormai non riesce più a gestire. La sua confessione sconvolge : Quando, ad Amici, ballava con Belen Rodriguez, l’erotismo aveva contaminato tutto lo studio. Si capiva che tra Stefano De Martino e l’argentina c’era una chimica speciale. Chimica che poi sarebbe stata confermata dalla loro storia sbocciata proprio durante il talent show di Maria De Filippi. All’epoca Stefano era fidanzato con Emma Marrone e, all’inizio, la storia con Belen non piacque ai fan di Emma che non sopportavano di vedere la loro ...

donne - diritti e '68 - Michela Murgia e Mita Medici : "La lotta non è finita" : Anni e tematiche raccontati in un dialogo che, venerdì 20 aprile nella Sala Concerti della Casa della Musica, ha preso vita dalle parole di Michela Murgia, autrice sarda de 'Il mondo deve sapere', e ...

‘Legami con l’Isis’ - donne e bambine irachene abbandonate nei campi profughi : La guerra contro lo Stato islamico sarà pure finita ma la sofferenza dei civili iracheni no. Una ricerca condotta da Amnesty International in otto campi profughi delle province di Ninive e Salah al-Din ha rivelato che donne e bambine sospettate di legami col gruppo terrorista non ricevono aiuti umanitari, non possono tornare a casa e subiscono sfruttamento e violenza sessuale. Una vera e propria punizione collettiva nei confronti di persone che ...

Le insurrezioni delle donne Sono le donne che di fronte a spazi urbani sempre più esanimi e atomizzati stanno rinvigorendo la socialità ... : In alcune città , per esempio Hong Kong, Sono scese in piazza con spettacoli pubblici settimanali, con canti e balli focalizzati sui problemi inerenti alla loro vita e alle loro esperienze lavorative.

London Marathon - Eliud Kipchoge cala il tris davanti a Kitata e Mo Farah. Tra le donne trionfa Vivian Cheruiyot : Eliud Kipchoge vince per la terza volta la London Marathon, tra le donne invece a trionfare è la keniana Vivian Cheruiyot Nella London Marathon conquista il successo per la terza volta il campione ...

Grande Fratello - la sparata di 'Tarzan' : Io le donne le faccio venire anche solo col petting' : Al Grande Fratello una chiacchierata si trasforma in una rivelazione hot di Alberto Merzetti, il Tarzan della Casa di Cinecittà: "Io le donne le faccio venire anche solo con il petting". Il sole primaverile dà alla testa al biondone di Viterbo che suscita i commenti ironici dei compagni di gioco per la convinzione con cui parla di se stesso. Luigi Favoloso, fidanzato di Nina Moric, coglie subito la palla al balzo e rivela: "Non sapete ieri notte ...

Annalisa - in 'Bye Bye' guida le donne che vogliono guardare al futuro : Un singolo che segue " Il mondo prima di te ", presentato a Sanremo e diventato disco d'oro. A maggio Annalisa torna dal vivo con due concerti: il 10 all'Atlantico Live di Roma e il 14 all'Alcatraz ...

Salute : ecco perché le donne in gravidanza e i figli dovrebbero limitare il consumo di zuccheri aggiunti : Le ricerche si stanno concentrando sempre di più sugli effetti avversi del consumo di zuccheri sulla Salute. Gli zuccheri aggiunti vengono introdotti nei cibi e nelle bevande durante i processi di preparazione. Ora continuano ad aumentare le prove secondo cui il consumo di zuccheri può influenzare in maniera negativa lo sviluppo cognitivo dei bambini. I ricercatori hanno raccolto i dati sulla valutazione alimentare di oltre 1.000 donne incinte ...

“Ora sto con lui”. Sabrina Ghio - più che digerito il no a Uomini e donne : adesso è in love. Il trono non le ha portato fortuna - ma è troppo innamorata per non presentare il suo fidanzato. Che ha una caratteristica che l’ha fatta vacillare. Ma poi ha ceduto : Eh sì, Sabrina Ghio ha trovato l’amore. Quell’amore che tanto desiderava e che a Uomini e Donne non è riuscita a incontrare. Esperienza sfortunata, quella della ex tronista. Qualche mese fa, in studio, da Maria De Filippi, la ex ballerina di Amici ha preso un secco no al momento della scelta. Era consapevole del rifiuto di Nicolò Raniolo, ma “lo scelgo anche se so che è un no”, aveva ammesso prima di chiamarlo. E ...

“Voglio i capezzoli come lei” : la nuova moda che sta conquistando milioni di donne in tutto il mondo. Un intervento rischioso al quale si sottopongono per assomigliare alle star : a ‘cosa serve’ (senza parole) : Di mode bizzarre negli ultimi anni ne abbiamo viste a bizzeffe, tutte dettate dalle star di turno che con i loro look sempre sopra le righe scatenavano puntuali i tentativi di imitazione da parte delle fan sparse per il mondo. Dal sedere formato “maxi” in versione Kim Kardashian alle labbra siliconate e gonfie come gommoni, le povere teenager si sono sottoposte a ogni genere di tortura, spesso all’insaputa dei genitori e ...

“Non lo farò”. Da quando Simone è entrato al Grande Fratello - la fidanzata Stefania Pezzopane non aveva mai aperto bocca. Ma ora rompe il silenzio. Sì - anche sulle duemila donne che lui dice di aver avuto : Si è distinto dalla prima puntata di questo nuovo Grande Fratello Simone Coccia Colaiuta, il fidanzato della deputata Pd Stefania Pezzopane. Piaccia oppure no, è considerato un personaggio e Barbara D’Urso l’ha subito messo alla prova rinchiudendolo al Lido Carmelita e obbligandolo a indossare un costumino giallo fluo stile Borat. Casualmente, poi, in Casa c’è anche Lucia Bramieri, l’inquilina con cui il fidanzato ...

Le Iene - donne italiane in Ticino : 'Meglio prostituta a 20000 euro che commessa' Video : Tempi duri anche per il mestiere più vecchio del mondo. Negli ultimi tempi tante avvenenti fanciulle #italiane, e non solo, hanno deciso di spostarsi in Svizzera per esercitare l’attivita' di meretrice. Non in strada, con tutti i rischi del caso, ma in lussuosi club elvetici dove si può consumare sesso a pagamento in modo legale. Secondo quanto riferito dai media locali in Ticino una #prostituta su cinque è italiana. “Seconde solo alle rumene”. ...

Uomini e donne - Gemma e Giorgio : la notizia che nessuno si aspettava : Gemma Galgani e Giorgio Manetti sanno come sorprendere i loro fan. I due protagonisti più amati del Trono Over di Uomini e Donne, a distanza di circa due anni dalla loro rottura, sanno ancora come fare emozionare i loro tantissimi sostenitori. Questa volta, ad accendere il gossip, è stato un romantico ballo tra i due ex innamorati. Ma andiamo a scoprire cosa è accaduto. Gossip U&D: Gemma e Giorgio, amore senza fine? La storia d'amore Gemma ...