Lazio | Tare | ' Il mio idolo era Van Basten | vi racconto la mia vita'

Inter - Spalletti : "Sfida con la Lazio decisiva? No - lottare come leoni sempre" : Luciano Spalletti si dice soddisfatto del risultato della sua Inter contro il Chievo e anche della prestazione. "Merito di Icardi e Perisic? Loro sono due giocatori fondamentali per noi - dice a ...

Calciomercato Lazio - la risposta di Tare su Marcano è incredibile : Calciomercato Lazio – La Lazio è in campo per la gara di campionato contro la Sampdoria, prima del match ecco le parole di Tare ai microfoni di Premium Sport: “Dobbiamo pensare gara dopo gara. Oggi giochiamo contro la Sampdoria che ha obiettivi importanti. Noi siamo in grande salute, così come loro. Sarà una bella partita. Vincere a Firenze in quel modo vuol dire che c’è un grande gruppo. Quando abbiamo giocato da squadra vera, ...

Giampaolo : 'La Lazio è forte - ma vogliamo alimentare il sogno' : Genova - Marco Giampaolo ci crede e non vuole pensare al passato. Domenica all'Olimpico, la Sampdoria sfida la Lazio: la tradizione degli ultimi anni è negativa per i blucerchiati che non vincono in ...

Lazio - Tare : "La Champions sarebbe un sogno" : Il direttore sportivo biancoceleste si racconta: "Ho raggiunto la maturità nel passaggio da calciatore a dirigente. Ero un attaccante molto impulsivo, mi sono trasformato in un direttore molto ...

Lazio - Tare : 'La Champions sarebbe il risultato più grande che posso raggiungere qui' : 'Il risultato più grande che posso raggiungere per la Lazio è la Champions League'. Igli Tare ha le idee chiare. Il ds biancoceleste, in un'intervista alla tv albanese Digitalb, ha parlato del suo ...

Tare : 'Sogno la Lazio in Champions! I miei figli non andranno mai alla Roma...' : Sono sempre stato cauto nell'acquisto di un giocatore di origine albanese, perché ho sempre saputo quanto sia difficile affermarsi nel mondo del calcio ad alti livelli e nei grandi club. Credo però ...

Lazio - domanda scomoda sulla Roma : Tare risponde così : Lazio, Tare parla così della Roma – – La Lazio è in campo per la giornata del campionato di Serie A contro la Fiorentina, grande spettacolo nei primi 45 minuti. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione, interessanti indicazioni da parte di Tare ai microfoni di Premium Sport: “Non siamo intrusi nella zona Champions, ce la siamo meritata: forse lo eravamo per alcuni. Tifare per le italiane in Champions? Non ho sentito ...

Lazio - Luis Alberto punta la Champions : 'Ci aspetta la Fiorentina. Continuiamo a lottare' : Non ha intenzione di mollare, Luis Alberto. 'Continuiamo a lottare, alle 20.45 ci aspetta la Fiorentina. Avanti Lazio!' ha scritto su Instagram il centrocampista biancoceleste. Dopo il successo dell'...

Lazio - Tare : 'Derby troppo importante per la classifica : vogliamo la Champions' : Nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare dichiara: 'Il derby la gara giusta dopo una sconfitta pesante? Non lo so se sia la partita giusta ma l'unica medicina per riprendersi dopo una ...

Biglietti Lazio-Roma - Serie A (domenica 15 aprile) : come acquistare i tickets per il derby dell’Olimpico : Il piatto forte della 32a giornata della Serie A è Lazio-Roma. Il derby della Capitale non ha bisogno di presentazioni, specie in questa occasione, arrivando le due squadre appaiate in classifica, al terzo posto. Il momento psicologico, però, è totalmente diverso. La Lazio è reduce dalla tremenda eliminazione in Europa League. I biancocelesti sembravano essere ad un passo dal passaggio del turno, ma hanno pagato a caro prezzo un black-out di ...

Panchina Lazio - Tare si sbilancia sul futuro di Simone Inzaghi : Panchina Lazio, i biancocelesti in campo per la gara di Europa League contro il Salisburgo, importanti indicazioni di Tare su Inzaghi ai microfoni di Sky: “Noi abbiamo grandi progetti con lui. Inzaghi è legato alla Lazio da un lungo contratto e lo abbiamo bloccato da tutte le parti: ovunque lui si giri vede la faccia mia e di Lotito. Nani? Abbiamo parlato con lui qualche settimana fa, è un giocatore che stimiamo. E’ stato sfortunato a ...