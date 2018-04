Lazio | sulla strada per la Champions c' è un alleato bianconero in più

Lazio - Nani : 'Siamo più forti di Inter e Roma. Concentrati sulla Champions' : Tiene alta l'attenzione, Nani. L'attaccante della Lazio, al termine della vittoria con la Sampdoria, ha sottolineato l'importanza del successo: 'Abbiamo l'obiettivo di arrivare in Champions League, ...

Lazio - Felipe Anderson la ciliegina sulla Champions : Vuole riportare la Champions a casa. Come nel 2015, Felipe ora può essere l'uomo della provvidenza. Comunque decisivo sempre negli ultimi due mesi. A Firenze quasi un tempo in panchina, adesso con ...

Anticipazioni Una Vita : SUSANA minaccia SIMON sulla sua reLazione con ELVIRA : A Una Vita, tra pochissime puntate scoppierà la passione tra ELVIRA Valverde (Laura Rozalen) e SIMON Gayarre (Jordi Coll): spronato da Liberto Seler (Jorge Pobes) a lottare per stare al suo fianco, il maggiordomo di Arturo Valverde (Manuel Reguiero) capirà finalmente di non poter vivere senza la coraggiosa biondina e, stupendola con una profonda dichiarazione d’amore, farà sì che si rifiuti di partire alla volta del convento (luogo dove il ...

Satellite della costelLazione Iridium precipita sulla Terra : il confronto con la Stazione Spaziale cinese : Sono passate poco più di due settimane dalla caduta di Tiangong-1, i cui resti si sono inabissati nell’Oceano Pacifico Meridionale la notte del 2 aprile. Il mondo intero ha seguito i costanti monitoraggi della Stazione Spaziale cinese, che ha lasciato in eredità la costruzione di una stretta sinergia internazionale per affrontare il problema dei detriti spaziali. Ieri un nuovo esempio, anche se di portata nettamente inferiore, arriva da Iridium ...

Lazio - domanda scomoda sulla Roma : Tare risponde così : Lazio, Tare parla così della Roma – – La Lazio è in campo per la giornata del campionato di Serie A contro la Fiorentina, grande spettacolo nei primi 45 minuti. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione, interessanti indicazioni da parte di Tare ai microfoni di Premium Sport: “Non siamo intrusi nella zona Champions, ce la siamo meritata: forse lo eravamo per alcuni. Tifare per le italiane in Champions? Non ho sentito ...

"Le reLazioni sulla morte di Cucchi fatte modificare dai superiori" : la testimonianza di due carabinieri : "Dolori al costato e tremore dovuto al freddo" tanto da "non poter camminare" che diventano ossa doloranti "per la temperatura freddo/umida che per la rigidità della tavola del letto". Niente pestaggi ...

Condò : 'Se l'Inter non arriva all'ultima giornata a +4 sulla Lazio...' : Parlando negli studi di Sky Sport il giornalista Paolo Condò : 'La missione dell'Inter deve essere arrivare all'ultima partita a +4 sulla Lazio, visto che all'andata è finita in parità e se perdi finisci dietro nello scontro ...

“Nella casa entra un ‘Ciclone'”. Grande Fratello - la riveLazione di Barbara D’Urso. La conduttrice si lascia scappare l’indiscrezione sulla concorrente e la rete si scatena : ”Sarà un delirio!” : Dopo aver presentato i primi tre ”boni”, Filippo Contri (25 anni, romano, single, consulente finanziario), Simone Poccia (23 anni, di Gaeta, single, appartiene alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, già volto per pubblicità di moda) e Valerio Lo Grieco (29 anni, viene da Milano, single, modello, apparso a “Ciao Darwin” e ha recitato in “Furore 2″), destinati a stregare teenager e casalinghe ...

Lazio - Peruzzi : 'Concentrati sulla corsa Champions'. Luis Alberto : 'Buttata una semifinale' : Forse perché siamo stanchi di giocare tre gare in una settimana - ha detto l'ex portiere al canale egiziano 'On Sport'. Ora la nostra attenzione è tutta focalizzata sul piazzamento utile per la ...

Lazio - Peruzzi : 'Concentrati sulla corsa Champions'. Luis Alberto : 'Buttato una semifinale' : Forse perché siamo stanchi di giocare tre gare in una settimana - ha detto l'ex portiere al canale egiziano 'On Sport'. Ora la nostra attenzione è tutta focalizzata sul piazzamento utile per la ...

Lazio : Arriverà la macchina sperimentale per la ricerca sulla fusione nucleare! : Sarà posizionato a Frascati il Centro di eccellenza internazionale per la ricerca sulla fusione nucleare. La decisione è arrivata dall’ENEA dopo che il sito, alle porte di Roma, ha ottenuto il punteggio più alto tra nove candidati italiani, sulla base di requisiti tecnici, economici e ambientali. Il centro di Frascati potrà quindi ospitare dal prossimo autunno il Divertor Tokamak Test facility. Il centro di ricerca coinvolgerà oltre 1.500 ...

Lazio - Patric out per Salisburgo - ballottaggio Lulic-Lukaku sulla sinistra : Scioglierà gli ultimi dubbi sono domani, Simone Inzaghi. Alla vigilia della sfida in Austria con il Salisburgo il tecnico della Lazio deve fare i conti con i problemi fisici di alcuni giocatori. ...

Corea del Nord - si allenta la morsa di ferro sulla popoLazione : "Barlume di speranza" : L'inaspettata liberazione di una donna della Corea del Nord che ci si attendeva fosse condannata a vita in un campo di prigionia politica, offre un raro barlume di speranza che le autorità dello stato...

Foggia - scontro frontale sulla circonvalLazione : muoiono padre - madre e figlio piccolo : Un'intera famiglia sterminata nell'incidente stradale avvenuto lungo statale 673. A pochi chilometri dal capoluogo una Golf e una Focus si sono scontrate...