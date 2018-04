Lazio | rifiuta di firmare una nomina Revocato in due giorni responsabile Anticorruzione

ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 aprile 2018) Dopo essersito diil provvedimento didi un commissario in un ente vigilato dalla Regione, è stato immediatamente rimosso dalla direzione dell’dal presidente Zingaretti. Il motivo del mancato avallo, da parte dell’ormai exPompeo Savarino, non era da poco, avendo scoperto che il candidato commissario, Stefano Acanfora, aveva dichiarato il falso omettendo di essere titolare di cariche e qualifiche in alcune società private. Siamo al 19 di marzo, e questo racconta allora il Corriere della Sera. Quello stesso giorno Savarino, oltre a segnalare la questione al direttore del personale della Regione Alessandro Bacci, presenta una denuncia alla Procura della Repubblica di Roma per dichiarazioni false da parte di Acanfora. Dueil presidente Zingaretti revoca la direzione “attività di controllo e ...