Lazio | Leiva | ' Roma-Liverpool? Tiferò per i Reds'

Lucas Leiva - il brasiliano 'atipico' che fa volare la Lazio : Morto un Lucas se ne fa un altro, e con quindici milioni da segnare nell'attivo di bilancio. Questa è stata la filosofia della Lazio quando Biglia , Lucas , per l'appunto, ha piantato il muso in ritiro ...

Udinese- Lazio : Leiva - l'uomo dell'ordine - Milinkovic troppo sufficiente : La squadra legittima nella ripresa la preziosa vittoria dopo un avvio in salita. Su tutti Leiva , bene Anderson, Luiz Felipe e ilsolito Immobile. Bastos, che dormita sul gol friulano! STRAKOSHA 6 Sulla ...

Lazio - Lucas Leiva : il centro di gravità permanente : Udine - Questa volta la copertina non è dedicata al goleador che segna tanto, al fantasista che inventa la giocata vincente, al portiere che salva il risultato, bensì a un grande lavoratore del ...

Lazio -Salisburgo - le pagelle : Leiva caterpillar - Milinkovic senza squilli : STRAKOSHA 6 Non dà sempre la sensazione di massima sicurezza, ma non commette errori particolari. LUIZ FELIPE 6,5 Applicato e puntuale negli anticipi, gioca senza fronzoli una gara di buoni contenuti, ...

Lazio -Benevento 5-2 La Diretta Leiva perfeziona la cinquina : La Lazio cerca il riscatto, dopo il pareggio per 1 a 1 contro il Bologna colto prima della sosta per la Nazionale, ospitando quest'oggi all'Olimpico il Benevento, reduce dalla beffarda...

CALCIOMERCATO - Lazio SU JORDAN HENDERSON?/ Nel mirino di Tare il "gemello" di Leiva (ESCLUSIVA) : CALCIOMERCATO , LAZIO su JORDAN HENDERSON? Nel mirino dei biancocelesti per il "gemello" di Leiva , capitano del Liverpool e della Nazionale inglese pronta ad affron Tare l'Italia(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 23:22:00 GMT)

Lazio - Inzaghi concede due giorni : Leiva in gita al Colosseo - Caicedo a Londra : Sono dieci, infatti, i calciatori impegnati in giro per il mondo: Strakosha, Bastos, Bruno Jordao, Pedro Neto, Murgia, Basta, de Vrij, Marusic, Parolo e Immobile. Intanto, Milinkovic, Lukaku e ...