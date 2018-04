Lazio | Inzaghi in ansia per Parolo

Lazio - Inzaghi : 'Salisburgo una serata storta. Siamo ripartiti grazie ai tifosi' : Il Teatro Ghione di Roma, ancora una volta, si è vestito di biancoceleste. Ieri sera è andato in scena 'Lazio 1915 amore e guerra', uno spettacolo dedicato alla squadra dell'epoca, tenendo viva l'...

Lazio - Inzaghi : 'Ora quattro partite al massimo' : ROMA - 'Al di là di quello che fanno gli altri, noi dobbiamo guardare a noi stessi. Mancano quattro partite molto importanti e cercheremo di farle al massimo' . Super Immobile, è Lazio show! Così il ...

Inzaghi allontana la Juventus : 'Sto benissimo alla Lazio - qui a lungo' : La Lazio continua la sua cavalcata verso la Champions League travolgendo la Sampdoria 3-0, l'allenatore biancoceleste Simone Inzaghi commenta a Premium Sport al termine del match: 'I ragazzi sono stati bravissimi, perché oggi non era semplice: giocavamo contro una buonissima squadra, ma l'abbiamo interpretata bene fin da subito, assorbendo tra l'...

Lazio-Samp Diretta Live Serie A Cronaca Inzaghi : Calciomercato.it vi offre la Cronaca del match dello stadio 'Olimpico'. FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO - Strakosha; Caceres, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Felipe Anderson, ...

Lazio - Inzaghi contro la Sampdoria lancia lo sprint : Ormai sommando il numero dei torti, il risultato non cambia: la Lazio vince e deve continuare a vincerle tutte sino alla fine. Perché il calendario , vedi la facile vittoria di ieri della Roma, delle ...

Lazio - Inzaghi : 'Manca l'ultima salita. Dobbiamo rimanere in corsa per la Champions ' : Dopo la vittoria in casa della Fiorentina, la Lazio prepara la sfida con la Sampdoria. Alla vigilia del match con i blucerchiati, in programma domani pomeriggio all'Olimpico, il tecnico biancoceleste ...

Mercato Lazio : una sola cessione e 5 grandi colpi - ecco i regali di Lotito a Inzaghi per la Champions League : La Lazio di Simone Inzaghi è sempre più vicina ad una storica qualificazione in Champions League e la società sta già pensando a come rinforzare la squadra per essere competitiva nel più prestigioso torneo internazionale, almeno per potersi giocare la qualificazione al secondo turno. La grande occasione di Mercato arriva senza ombra di dubbio dalla cessione di Milinkovic-Savic: il talentuoso 23enne serbo valorizzato al massimo da Inzaghi è ...

Lazio da sogno - è il grande miracolo di Simone Inzaghi : 100 & lode per mister riveLazione : E’ una Lazio da sogno in serie A: Simone Inzaghi ieri sera a Firenze ha festeggiato la 100ª panchina biancoceleste con una vittoria incredibile, 3-4 sul campo della Fiorentina che non perdeva dalla partita con la Juventus di oltre due mesi fa. Con 79 reti realizzate, la Lazio ha il miglior attacco della serie A ed è in competizione addirittura con Roma e Inter per conquistare un posto utile nella prossima Champions League: nessuno ci ...