Lavoro | Cgia | il 25 aprile e 1 maggio per 5 mln italiani nessuna festa

(Di martedì 24 aprile 2018) Roma, 24 apr. (AdnKronos) – Sia domani sia il prossimo primoquasi 5 milioni dilo passeranno al: praticamente un occupato su 5. A rilevarlo è ladi Mestre. Il settore dove la presenza degli occupati nei giorni diè più elevato è quello degli alberghi/ristoranti: i 688.300 lavoratori dipendenti coinvolti incidono sul totale degli occupati dipendenti dello stesso settore per il 68,3 per cento. Seguono il commercio (579.000 occupati pari al 29,6 per cento del totale), la Pubblica amministrazione (329.100 dipendenti pari al 25,9 per cento del totale), la sanità (686.300 pari al 23 per cento del totale) e i trasporti (215.600 pari al 22,7 per cento). Secondo queste elaborazioni riferite al 2016, sono precisamente 4,7 milioni gliche lavorano di domenica o nei giorni festivi. E una buona parte di questi sarà in negozio, in fabbrica o in ...