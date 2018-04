Lavoro | 1 | 4 milioni di contratti entro giugno

Lavoro : cresce quello precario. Più di 9 milioni di italiani a rischio povertà : Una crescita dell'area di difficoltà che rappresenta un'ulteriore spia della grave situazione in cui versa l'economia italiana, nonostante alcuni segnali di miglioramento: soprattutto le forme meno ...

Lavoro : in due mesi 1 - 1 milioni di assunzioni : Teleborsa, - Le assunzioni, riferite ai soli datori di Lavoro privati nel periodo gennaio-febbraio 2018 sono state complessivamente 1.139.000 con un aumento del 19,3% rispetto allo stesso periodo del ...

Orientamento al Lavoro Sei milioni per i giovani : È un sistema che mette in relazione scuola, famiglia e mondo del lavoro. In questi tre anni ci confronteremo su nuovi metodi perché non c'è un solo luogo per la formazione». Il percorso si svilupperà ...

L'allarme dell'Ocse - i robot metteranno a rischio 66 milioni di posti di Lavoro : Il 14% dei posti di lavoro oggi disponibili nei paesi membri dell'Ocse sarà presto minacciato dall'avanzare delle tecnologie robotiche. In totale, evidenzia uno studio firmato dalla stessa ...

L'Inter a Lavoro per blindare Icardi : la clausola passa da 110 a 160 milioni? : Mauro Icardi è uno degli attaccanti più forti del mondo e ad ogni partita lo dimostra sempre di più. Il suo attuale valore di mercato è di sicuro superiore ai 110 milioni di euro previsti dalla sua attuale clausola rescissoria e L'Inter ormai da ...

Ocse : 66 milioni di posti di Lavoro ad alto rischio di automazione : Roma, 3 apr. , askanews, Nelle economie avanzate l'equivalente di 66 milioni di lavoratori, quasi uno su 6, sono ritenuti ad 'elevato rischio di automazione'. Lo afferma l'Ocse in base ad una analisi ...

Uber ha accettato un patteggiamento da 10 milioni di dollari in una causa per discriminazioni sul posto di Lavoro : Uber, la società che offre il più popolare servizio di autonoleggio con autista al mondo, ha accettato un patteggiamento da 10 milioni di dollari in un processo seguito a una causa legale di 420 donne e persone appartenenti a minoranze, The post Uber ha accettato un patteggiamento da 10 milioni di dollari in una causa per discriminazioni sul posto di lavoro appeared first on Il Post.

“È morto un genio”. Addio a una delle menti più brillanti del nostro tempo. Con il suo grande Lavoro e il suo humor ha ispirato milioni di persone e ha fatto la storia : “Siamo profondamente addolorati nell’annunciare che nostro padre è morto. É stato un grande e un uomo straordinario il cui lavoro continuerà a vivere per anni. Il suo coraggio e la sua perseveranza, insieme al suo brillante humor, hanno ispirato molti nel mondo”. Così i figli Lucy, Robert e Tim hanno annunciato la morte dello scienziato Stephen Hawking. Hawking soffriva di sclerosi laterale amiotrofica che lo ha ...

Lavoro - fra precari - Neet e Lavoro gabbia 5 - 7 milioni di poveri in più nel 2050 : Teleborsa, - Il mercato del lavoro resta un grande limite per l'Italia e, per assurdo, uno dei fattori che alimentano la povertà , perché dilagano non solo disoccupazione ed inoccupazione, ma anche ...

Apnee notturne per 6 milioni italiani - danno per la salute e sul Lavoro : La sindrome delle Apnee ostruttive nel sonno (OSA) è una patologia ampiamente sottovalutata e molto diffusa, una vera e propria epidemia che colpisce un numero di persone simile al diabete, caratterizzata da russamento e frequenti Apnee durante il sonno che causano riduzione dei valori di ossigeno nel sangue con problemi cardio-respiratori e alterazione del sonno notturno con conseguente eccessiva sonnolenza. Ma l’OSA non è solo causa di ...