Lavoratori Atac contro M5S | “Vergonatevi buffoni”

romadailynews

: RT @rep_roma: Concordato Atac, bagarre in Aula per la protesta dei lavoratori. 'Vergogna, buffoni' [news aggiornata alle 16:18] https://t.c… - BozzaLbozza412 : RT @rep_roma: Concordato Atac, bagarre in Aula per la protesta dei lavoratori. 'Vergogna, buffoni' [news aggiornata alle 16:18] https://t.c… - TuttoQuaNews : RT @rep_roma: Concordato Atac, bagarre in Aula per la protesta dei lavoratori. 'Vergogna, buffoni' [news aggiornata alle 16:29] https://t.c… - romasulweb : Concordato Atac, bagarre in Aula per la protesta dei lavoratori. 'Vergogna, buffoni' -

(Di martedì 24 aprile 2018) Roma – Durante l’Assemblea capitolina straordinaria su, Bagarre in aula Giulio Cesare. Decine didella municipalizzata del tpl di Roma e di Corpa, societa’ che gestisce la manutenzione dei mezzi, hanno dato vita a una rumorosa protesta. Gridando slogan, indossando salvagenti, urlandola maggioranza M5S “vergogna, buffoni”. Inneggiando ad “pubblica” ed esponendo cartelli con la scritta ‘Dici di essere per il pubblico e aumenti la quota dei privati.e cittadini Raggi-rati’. E ancora: “I depositi sono pieni di autisti che non hanno i mezzi e il servizio non lo fa nessuno, l’azienda mente”, accusa un dipendente. A supporto deiil blitz dei consiglieri di centrodestra. Che hanno occupato gli scranni della sindaca e della Giunta esponendo un grosso striscione con la ...