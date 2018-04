“Lascia un grande vuoto” Lutto nell’economia italiana Addio al papà di uno dei marchi

caffeinamagazine

(Di martedì 24 aprile 2018) La notizia della sua morte è rimbalzata in tutta l’Italia e ha lasciato tutti sgomenti. Dopo gli studi da ragioniere e un breve periodo alla Bocconi di Milano assieme al fratello Enea si era dedicato all’attività di famiglia facendola diventare, in pochi anni, uno deitra i più noti nel panorama nazionale. È morto nella serata di ieri, lunedì 23 aprile, Mario Galbusera. Lo storico fondatore dell’omonima azienda di biscotti di Cosio Valtellino, affermata in tutt’Italia, si è spento a 94 anni. Attualmente ricopriva il ruolo di presidente onorario della Galbusera Spa. Nato nella città di Morbegno nel 1924, da una famiglia di pasticcieri, si prefigge sin da giovanissimo l’obiettivo di trasformare il laboratorio artigianale del padre in un’attività industriale. Nel 1945, dopo il diploma di Ragioneria e qualche anno di frequenza all’Università ...