L' ascesa di Bolloré in Africa ricostruita nel libro di Fiorina Capozzi

ilfoglio

: RT @ilfoglio_it: Era l’orecchio dell’Eliseo nel continente nero, ora i giudici non hanno paura di arrestarlo. L’ascesa di Bolloré in Africa… - _Forza_Italia_ : RT @ilfoglio_it: Era l’orecchio dell’Eliseo nel continente nero, ora i giudici non hanno paura di arrestarlo. L’ascesa di Bolloré in Africa… - fiorinacapozzi : RT @ilfoglio_it: Era l’orecchio dell’Eliseo nel continente nero, ora i giudici non hanno paura di arrestarlo. L’ascesa di Bolloré in Africa… - Al_Brambilla : RT @ilfoglio_it: Era l’orecchio dell’Eliseo nel continente nero, ora i giudici non hanno paura di arrestarlo. L’ascesa di Bolloré in Africa… -

(Di martedì 24 aprile 2018) L'imprenditore francese Vincent Bollorè è stato interrogato questa mattina dalle autorità del suo paese per presunte tangenti per la gestione di due porti in. Il titolo del gruppo è crollato in ...