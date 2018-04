L' arringa estrema e stremata di Aldo Busi

ilgiornale

(Di martedì 24 aprile 2018) È sempre stato il più grande scrittore italiano vivente, come lo stessosi è autodefinito prima ancora che lo definissero gli altri, oggi è il più grande scrittore italiano morente, nel senso che si è ritrovato a scrivere libri postumi, che non aveva messo in conto. Dopo una pausa durata oltre un decennio,ha rotto il silenzio tre anni fa con Vacche amiche (seguito da L'altra mammella della vacche amiche), e ora, a sorpresa, esce un libro dal titolo emblematico: Le consapevolezze ultime (Einaudi Stile Libero).Qui c'è una cena, con direttori di banca, avvocati, politici, sindaci, faccendieri, a fare da pretesto narrativo a un testo che in realtà è un lungo monologo morale. Alla gogna viene messa tutta la società italiana, i suoi vizi, la sua corruzione, la sua scarsa etica intellettuale, per poi denunciare, più in generale, l'intera natura umana.Una scrittura fluviale, un ...