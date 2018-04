Lamborghini - Confermato il futuro ibrido già delineato da Domenicali

quattroruote

(Di martedì 24 aprile 2018) Si moltiplicano in queste ore le notizie sulla futura gamma dellae sulle scelte strategiche relative ai powertrain: le ultime dichiarazioni ufficiali sono state raccolte in questi giorni durante la presentazione alla stampa della nuova Urus. I contenuti principali sono tuttavia già noti da tempo, grazie all'intervista a Stefanoche Quattroruote ha pubblicato sul numero di giugno 2017, nella quale si delineavano già i contorni deldel ToroGià nel 2017 confermata la Urus PHEV. Quando la Urus non era ancora stata svelata,parlava già degli ambiziosi target di produzione (7.000 auto l'anno), ma era soprattutto il tema della elettrificazione a tenere banco. Per la Urus era giàl'arrivo dell'plug-in in un secondo momento, dopo il debutto con il V8 4.0 biturbo da 650 CV di cui oggi conosciamo tutti i dettagli, mentre sulla ...