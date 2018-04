Lago Maggiore | 1 maggio 2018 al Museo Meina nel Cultural Park per le famiglie

Cade nel Lago Maggiore - pescatore muore annegato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Annega mentre pesca nel Lago Maggiore : 03.49 Un uomo di 71 anni è morto nelle acque del lago Maggiore, vicino a Castelletto Ticino. Era uscito per una battuta di pesca con la sua barca, quando è finito in acqua per cause in corso di accertamento ed è Annegato. Il corpo è stato portato a riva dalla corrente, e poi recuperato dai vigili del fuoco, che nel frattempo erano intervenuti per recuperare la barca alla deriva.