L' acquisizione di Shazam da parte di Apple danneggia Spotify? L' UE apre un' indagine

dday

: Apple, Ue apre un'indagine sull’acquisizione di Shazam - SkyTG24 : Apple, Ue apre un'indagine sull’acquisizione di Shazam - Agenzia_Ansa : #Apple, l'Ue apre un'indagine sull'acquisizione di #Shazam - cjmimun : Apple, Ue apre indagine approfondita su acquisizione Shazam -

(Di martedì 24 aprile 2018) ... il commissario europeo per la libera concorrenza ha chiarito semplicemente che l'nasce per assicurarsi che i consumatori europei possano continuare a godere della musica in streaming nel ...