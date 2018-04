La voce della Politica Federation day | giornata pèer il rinnovo statuti delle Federazioni

La voce della Politica Documento unico dei sindacati Cgil Cisl Uil sulla sicurezza : Non solo la cronaca, ma anche i dati ufficiali , ultimo rapporto Inail del dic. 2017, ci parlano di un aumento in Basilicata del numero di infortuni denunciati: + 3,38% rispetto all'anno precedente , ...

Diego Abatantuono voce di Earth / Il film nelle sale per la Giornata della Terra : "La mia svolta ecologista" : Diego Abatantuono voce di Earth, il film nelle sale per la Giornata della Terra. Il noto attore sottolinea il motivo per il quale ha deciso una svolta ecologista nella sua vita personale.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 15:59:00 GMT)

La voce della Politica Melfi ha un nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia - l'Avv. A.Pagliuca : Siamo convinti che le giovani energie debbano essere messe al centro dell'attività Politica considerata nel suo complesso, anche quale militanza. La passione e la dedizione con le quali Alessandro è ...

Maria By Callas : la vera voce della diva oltre la leggenda : Maria Callas con Pierpaolo Pasolini (Foto LaPresse Torino/Archivio storico) Come si può immortalare un personaggio leggendario, raccontarne le angosce, i turbamenti, le altalene emotive e i picchi creativi? Facile, non si può. Bisogna arrendersi, accettarne tutta l’inafferrabilità, raccontarne le sfumature, restituire i suoi non detti. Così Tom Wolf è riuscito di portare sullo schermo, in versione documentario, l’ugola più famosa del mondo e ...

Salute : dall’erisimo alla mirra - l’atlante delle erbe amiche della voce : C’è un tesoro prezioso per la voce. E’ un tesoro verde e talvolta basta guardare all’altezza dei piedi per scovarlo, magari a pochi metri da una strada di città. Come l’erisimo, erba spontanea officinale che per le sue proprietà si è guadagnata l’appellativo di ‘erba dei cantanti‘. L’hanno intercettata anche a Milano gli esperti della Facoltà di scienze agrarie e alimentari dell’università ...

La voce della Politica Metapontino. Ugl - nuovi interrogativi su episodio Asso Fruit : "Sicurezza e legalità sono due valori imprescindibili che vanno tutelati e che sono la vera spinta verso un'economia sana che offrono i nostri paesi del Metapontino. L'Ugl è stata sempre a sostegno della solidarietà, schierata contro ogni forma di criminalità, impegnata nella diffusione della legalità, con ...

Le erbe amiche della voce : Ma cosa prevede il menu dei giorni degli spettacoli? 'Arrivare sul palco digiuni avverte la specialista non è vantaggioso. Ma alcuni snack come patatine, salatini o brioche danno un picco immediato ...

“È successo al funerale di mio padre”. Mari De Filippi choc. Amici - la conduttrice si lascia andare ad un racconto inedito e privatissimo della sua vita. Pubblico in silenzio assoluto e voce tremante per lei. La vicenda : Maria De Filippi si conferma ancora una volta la regina del sabato sera televisivo italiano. Si dice sempre che sia una a cui piace far parlare gli altri e che non ama intervenire direttamente durante i suoi programmi. Quando lo fa, però, è sempre una rivelazione e quel che dice resta impresso. È stato così anche stavolta. Tra un’esibizione e un’altra degli allievi di Amici 17, Maria De Filippi si è fermata a raccontare un aneddoto legato ...

Un convegno per celebrare a Parma la Giornata mondiale della voce : domenica 15 aprile all'Auditorium Toscanini : La Giornata sarà incentrata sull'interdisciplinarietà tra le varie figure professionali e come binomio Arte e Scienza con l'intento di stimolare la riflessione sulla crescente importanza della voce ...

La voce della Politica G.Rosa su accordo ANAS per le stazioni di Galdo di Lauria : Esprimiamo piena solidarietà ai lavoratori delle stazioni di Galdo di Lauria per l'ennesimo tradimento nei loro confronti e condanniamo l'atteggiamento dell'ANAS che neanche due mesi dopo l'...

Michelle e Aurora : “Questa sì che è una bomba”. Prima era solo una voce - ma adesso sembra tutto vero. Il sogno di tutti i fan della coppia Hunziker-Ramazzotti sta per realizzarsi. Mamma e figlia : i clamorosi dettagli : Qualche tempo fa il settimanale ‘Chi’ aveva lanciato la bomba, ma in quel momenti si trattava solo di un’indiscrezione. adesso, invece, molti dettagli iniziano ad emergere lasciando presagire che il progetto potrebbe realizzarsi davvero e anche a breve. Di cosa parliamo? della possibilità di vedere Aurora Ramazzotti a Mediaset insieme a Mamma Michelle. Secondo un ulteriore scoop pubblicato dal settimanale ...

La voce della Politica Basilicata. Contributi a feste patronali - precisazioni dell'Ufficio turistici : Contiene inesattezze la nota diffusa dal capogruppo di FdI al Comune di Potenza, Alessandro Galella, in merito ai finanziamenti assegnati dalla Regione Basilicata a sostegno dell'organizzazione delle ...

La voce della Politica Basilicata. Seminario di orientamento ai mercati internazionali : Ancora pochi giorni per iscriversi al Seminario di orientamento ai mercati internazionali, con un focus specifico su "Marketing digitale e valorizzazione del Made in Italy", organizzato dall'ICE – ...