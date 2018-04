La via impervia del Governino

huffingtonpost

(Di martedì 24 aprile 2018) È evidente che giovedì al Quirinale Roberto Fico non riuscirà a portare un accordo di governo. Ma, almeno così pare, non si troverà nemmeno nella condizione della precedente esploratrice che, al termine di una complicata due giorni, ha allargato le braccia ammettendo che "non ci sono le condizioni" per andare avanti. Se riferirà, come pare, che i segnali raccolti in questo avvio di confronto tra Pd e Cinque Stelle rappresentano un "concreto innesco di trattativa", Sergio Mattarella sarà disponibile ad concedere altro tempo.Del resto, dopo una cinquantina di giorni di confronto nell'altra metà del campo, tra centrodestra e 5 Stelle, non si può pretendere un miracolo in due giorni. Ed è sensato comunque attendere che il travaglio democratico produca il parto di una decisione. In fondo, il senso dell'esplorazione ...