La riscossa del ceto medio contro le promesse di Luigi

ilgiornale

: ?????? Lobotomici alla riscossa. Questi pensano che la Mafia voleva fare la guerra allo stato e da lì il peccato origi… - Peter_Italy : ?????? Lobotomici alla riscossa. Questi pensano che la Mafia voleva fare la guerra allo stato e da lì il peccato origi… - CarloGolzi : Dottoressa Giò alla riscossa con le prove del delitto compiuto #gf15 - f622d6202a5744e : RT @gian_fox: Come tifoso mi ritengo maturo per accettare la sconfitta nel il SETTIMO scudetto consecutivo, come persona non sono pronto a… -

(Di martedì 24 aprile 2018) La Caporetto dei 5 Stelle in Molise, scesi al 31%il 44,8% delle politiche mentre il centrodestra arriva al 43,4% con Forza Italia in testa, battendo il candidato pentastellato che racimola il 38%, ha una spiegazione elementare. Il programma nazionale attuale dei pentastellati che anelano al potere, per avere posti e pasti, tradisce quello originario in cui campeggiava il reddito di cittadinanza e fa flop al Sud. Il progetto con cui i 5 stelle sono cresciuti, specie al Sud, consisteva di panem et circenses, ossia reddito di cittadinanza e giustizialismo spettacolare. Per il Sud "pane e processi": come quello per la presunta trattativa Stato-mafia, la cui sentenza è uscita poco prima delle elezioni in Molise. La ha accompagnata la dichiarazione di Di Maio che è finita la II Repubblica ed inizia la terza, perché è stato condannato dell'Utri, per aver minacciato lo stato nel 2004 ...