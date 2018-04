La proposta di AIDAA | i bulli a scuola “mandiamoli a pulire i canili e i parchi”

meteoweb.eu

(Di martedì 24 aprile 2018) “I, quelli di cui abbiamo sentito parlare in questi giorni non sospendiamoli da, ma raddoppiamo il loro impegno sia con lache con dei lavori socialmente utili ma che facciano loro comprendere il significato di fare fatica – dice Lorenzo Croce presidente nazionale dell’associazione animalista– mandiamoli per esempio a dare una mano ao i gattili comunali, o ai parchi cittadini“: questa lacontenuta nella lettera inviata oggi al ministro dell’Istruzione. L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente infatti propone “una soluzione diversa che preveda oltre alla eventuale punizione scolastica anche un periodo di lavoro neie gattili da svolgersi ‘non a diretto contatto con gli animali ospiti’ ma lavori di fatica, dal tenere pulito ifino alla pulizia ...