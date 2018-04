La polizia locale Avicii | nessuna pista criminale

Ceriale : agenti della polizia locale arrestano due spacciatori ed individuano la fitta rete degli acquirenti : stata posta in essere oggi pomeriggio una delicata operazione antidroga che ha portato all'arresto di due spacciatori di origini marocchine di 21 e 38 anni. I due erano stati notati mentre stavano ...

Lotta al consumo di alcol nei parchi Pattuglie della polizia locale aggredite Bloccato con spray urticante - finisce in carcere

Milano : polizia locale - in settimana Salone 10 arresti e oltre 30 denunce (2) : (AdnKronos) – Sul fronte dell’abusivismo, sono stati individuati 3 conducenti che esercitavano il servizio taxi senza la prescritta autorizzazione, due dei quali operavano per mezzo di piattaforme informatiche: “I contesti per acquisizione difforme rispetto alla normativa (art. 85, noleggio con conducente) sono stati 15, di cui 9 a carico di conducenti che avevano acquisito il servizio per mezzo dell’app Uber ...

Milano : polizia locale - in settimana Salone 10 arresti e oltre 30 denunce (3) : (AdnKronos) – “Notevole il lavoro di presidio messo in atto nelle stazioni delle metropolitane e dei treni, anche in collaborazione con Atm e Polfer per contrastare il fenomeno degli ambulanti abusivi e atti vandalici”: l’impegno ha riguardato 22 stazioni di metropolitana e 27 fermate delle linee di superficie, oltre a 78 convogli. “Sono state controllate 23 persone e 108 sono state allontanate, oltre a tre ...

Milano : polizia locale - in settimana Salone 10 arresti e oltre 30 denunce : Milano, 23 apr. (AdnKronos) – Dieci arresti e oltre 30 denunce per fatti legati alla microcriminalità, mentre per abusivismo nel trasporto di persone 17 fermi amministrativi e 5 sequestri di veicoli. Questo il bilancio della settimana del Salone del Mobile visto dalla polizia locale di Milano che ha impiegato ottocento agenti nel presidio di strade, parchi e mezzi pubblici per garantire la sicurezza a cittadini e visitatori. Una ...

Tenta la scalata del monumento a Fontana di Trevi : bloccato e denunciato dalla polizia Locale : Il fatto è accaduto ieri sera, alle ore 19 circa, in piazza Trevi, quando una pattuglia del I Gruppo Centro (ex Trevi), durante il quotidiano servizio di controllo del territorio, ha bloccato un uomo intento a “scalare” il monumento a ridosso della Fontana. “L’improvvisato arrampicatore”, nonostante gli fosse stato intimato di scendere, ha proseguito nel […]

«Bossoli contro polizia locale» Ma il comandante smentisce

''Nove proiettili sotto le auto della polizia locale?'' - l'amministrazione smentisce : TRENTO . Nove proiettili sotto altrettante auto della polizia locale di Trento. Sarebbero stati trovati solo nove giorni dopo il fallito attentato incendiario di dicembre, quando erano state scoperte ...

Esquilino - Porta Maggiore : nuovi interventi della polizia Locale : Esquilino, Porta Maggiore: nuovi interventi della Polizia Locale Nuovo intervento della Polizia Locale a Porta Maggiore, nel piano di contrasto al degrado e ripristino del decoro urbano. Sono stati posti sotto sequestro 4 quintali di abiti usati, scarpe e oggetti provenienti dai cassonetti della raccolta dei rifiuti. Tutto il materiale venduto illegalmente è stato conferito in discarica. È in corso la ripulitura dell’area intorno alla ...

Finale Ligure - la chiusura dell'autostrada manda in tilt il traffico a Finalpia : necessario l'intervento della polizia Locale : La Polizia Locale di Finale Ligure è intervenuta questa mattina, in seguito alla chiusura dell'autostrada , leggi QUI per maggiori informazioni, , per regolare il traffico congestionato in entrambi i ...

Camping River : intervento e presidio della polizia Locale : Quindici veicoli privi di assicurazione, dieci persone in stato di fermo e sequestro di tre terreni adibiti a discarica abusiva di rifiuti. Questo l’esito dei controlli effettuati oggi all’interno dell’area del Camping River, di via della Tenuta Piccirilli, da parte degli agenti del Nucleo Anti Degrado del Comando Generale e dei Gruppi Spe, Gpit, Pics […]

Chiusi centri massaggi cinesi Cremona - collaborazione tra polizia di Stato - locale e Ast : L'operazione è stata svolta dalla Polizia di Stato che, a Cremona, ha chiuso tutti i nove centri di massaggi cinesi della città, con l'accusa di esercizio della prostituzione: per la prima volta sono ...