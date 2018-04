La pirateria danneggia l’economia e la creatività Ma offre anche molti benefici

ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 aprile 2018) Durante un recente convegno, mi ha avvicinato un giovane italiano che non conoscevo. Si è presentato come allievo dottore di ricerca in una prestigiosa università inglese, dopo la laurea presso l’Imperial College di Londra. Un cervello espatriato subito dopo le superiori, dunque; e perciò anomalo rispetto aiche lo fanno dopo aver concluso l’intero ciclo degli studi in Italia. Il suo caso – mi son detto – ha fatto risparmiare al contribuente italiano otto costosi anni di alta formazione. “La conosco bene perché a Londra studiamo sul suo testo” ha esordito. E non aveva alcuna ragione, a prima vista, per compiacermi. Che qualcuno usi un libro ponderoso, frutto di anni di lavoro, fa ovviamente piacere: gonfiare come un rospo è un esercizio non troppo difficile,alla mia pesante età. In Italia quasi nessuno usa quel testo, neppure dove s’insegna in globish. ...