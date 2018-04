La “pelle” della Luna come non l’avete mai vista

wired

(Di martedì 24 aprile 2018) Da quasi dieci anni esplora in lungo e in largo la, cogliendone un’infinità di dettagli e oggi, con questo bellissimo video,r Reconnaissance OrbiterNasa ce ne porta le prove. Fondendo i suoi risultati assieme a quellimissione Grail, che prova a risalire alla sua struttura interna investigandone il campo gravitazionale. Il risultato è un tour virtuale di una manciata di minuti che ci porta a un palmo di naso da crateri, montagne e depressioni del nostro satellite naturale, arricchito da informazioni sui siti d’interesse più importanti per gli scienziati. Ti è piaciuto? Guarda anche lo spettacolodalla Stazione spaziale internazionale. (NASA’s Goddard Space Flight Center/David Ladd) LanonmaiWired.