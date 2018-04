La Partita del Cuore in memoria di Fabrizio Frizzi | in onda il 30 maggio

Biglietti Torino-Lazio - Serie A (29 aprile) : come acquistare i tickets per la Partita dell’Olimpico : Trentacinquesima giornata per il campionato di Serie A di calcio: allo Stadio Olimpico di Torino va in scena la sfida tra i padroni di casa granata e la Lazio. Appuntamento domenica 29 aprile alle ore 20.45 per un match davvero interessante a chiudere questo turno. partita fondamentale soprattutto per gli ospiti biancocelesti. La banda di Simone Inzaghi infatti va a caccia di punti in vista dello sprint finale verso la qualificazione in ...

Biglietti Roma-Chievo - Serie A (28 aprile) : come acquistare i tickets per la Partita dell’Olimpico : Trentacinquesima giornata per il campionato di Serie A di calcio: allo Stadio Olimpico di Roma va in scena come anticipo del sabato, il 28 aprile alle 18, il match tra i padroni di casa giallorossi ed il Chievo. Sfida davvero importante: entrambe le compagini infatti vanno a caccia di punti fondamentali per i propri obiettivi. Momento davvero durissimo per i ragazzi di Eusebio Di Francesco che sono ancora in corsa per due competizioni: oltre ...

Liverpool-Roma - è la Partita della ‘vita’ : giallorossi a caccia della finale - le scelte di Di Francesco [FOTO] : 1/14 ...

Video/ Genoa Verona - 3-1 - : highlights e gol della Partita - Serie A 34giornata - : Video Genoa Verona , 3-1, highlights e gol della partita valida nella 34giornata della Serie A. Tre punti comodi per il grifoni, padroni di casa.

Video/ Frosinone Empoli (2-4) : highlights e gol della Partita (Serie B 37^ giorntata) : Video Frosinone Empoli (risultato finale 2-4): highlights e gol della partita valida nella 37^ giornata della Serie B. Toscani sempre leader della classifica della cadetteria. (Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 09:16:00 GMT)

Video/ Genoa Verona (3-1) : highlights e gol della Partita (Serie A 34^ giornata) : Video Genoa Verona (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita valida nella 34^ giornata della Serie A. Tre punti comodi per il grifone, che vola alla 11^ posizione in classifica.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 09:10:00 GMT)

Genoa-Verona - la diretta della Partita : Genova - Il 34esimo turno del campionato italiano di serie A si chiude alle 20.45 a Marassi con il match tra Genoa e Verona. - Genoa-Verona, la cronaca della partita - La squadra di Ballardini , undicesima in compagnia del Bologna con 38 punti all'attivo, è reduce dal ko dell'Olimpico contro la Roma: nelle ultime tre esibizioni davanti al ...

Bayern Monaco-Real Madrid in tv - su che canale vederla? Le probabili formazioni e l’orario della Partita : Mercoledì 25 aprile si giocherà Bayern Monaco-Real Madrid, andata delle semifinali della Champions League 2018 di calcio. Tutto pronto in Baviera per una sfida pirotecnica tra due grandi corazzate del Vecchio Continente: i padroni di casa cercheranno un risultato favorevole per guardare con più ottimismo alla trasferta del Santiago Bernabeu, i Campioni d’Europa proveranno a fare saltare il banco per avvicinarsi alla terza Finale ...

Biglietti Crotone-Sassuolo - Serie A (29 aprile) : come acquistare gli ultimi tickets per la Partita dell’Ezio Scida : Domenica 29 aprile, alle ore 15.00, si giocherà Crotone-Sassuolo, match valido per la 35^ giornata di Serie A. Allo Stadio Ezio Scida andrà in scena una partita fondamentale in ottica salvezza: i calabresi sono in piena lotta per non retrocedere e hanno un bisogno disperato di punti mentre gli emiliani sono ormai davvero a un passo dalla permanenza nel massimo campionato ma vanno a caccia della certezza aritmetica. Si preannuncia un partenza ...

Biglietti Fiorentina-Napoli - Serie A (29 aprile) : come acquistare gli ultimi tickets per la Partita del Franchi : Domenica 29 aprile, alle ore 18.00, si giocherà Fiorentina-Napoli, match valido per la 35^ giornata della Serie A. Allo Stadio Franchi del capoluogo toscano andrà in scena una partita fondamentale per la volata scudetto: i partenopei, infatti, sono a un solo punto di distacco dalla Juventus e scenderanno in campo sapendo il risultato dei bianconeri con l’Inter (il derby d’Italia è in programma la sera precedente). I ragazzi di ...

Video/ Fondi Catanzaro - 1-1 - : highlights e gol della Partita - Serie C 36giornata - : Video Fondi Catanzaro , 1-1, : highlights e gol della partita, valida nella 36giornata di Serie C. Addessi regala il pari ai rossoblu.

Video/ Siracusa Bisceglie - 1-1 - : highlights e gol della Partita - Serie C 36giornata - : Video Siracusa Bisceglie , 1-1, highlights e gol della partita valida nella 36giornata della Serie C. Liotti e D'Ursi decidono il match del girone C.

Video/ Fondi Catanzaro (1-1) : highlights e gol della Partita (Serie C 36^ giornata) : Video Fondi Catanzaro (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida nella 36^ giornata di Serie C. Addessi regala il pari ai rossoblu, padroni di casa.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 10:36:00 GMT)

Video/ Paganese Sicula Leonzio (1-2) : highlights e gol della Partita (Serie C 36^ giornata) : Video Paganese Sicula Leonzio (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita, valida nella 36^ giornata della Serie C. Bianconeri salvati da Lescano. (Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 10:34:00 GMT)